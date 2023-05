Vinte voos de drones sem autorização identificados no Santuário de Fátima

Sete pessoas foram detidas por condução com excesso de álcool.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou 20 voos de drones não autorizados no Santuário de Fátima e deteve sete pessoas por condução com excesso de álcool durante a operação Peregrinação Segura 2023, que terminou no domingo.

Em comunicado, a GNR refere esta terça-feira que registou 20 voos de drones não autorizados e identificou cinco pilotos.

No âmbito da operação que começou no dia 4 de Maio e que terminou no domingo, foram fiscalizados 6054 condutores, detectadas 107 infracções por excesso de velocidade e registados 599 autos de contra-ordenação.

Na operação foram realizadas 1420 acções, das quais 535 de apoio aos peregrinos em deslocamento.

Foram detectadas 17 pessoas perdidas e posteriormente localizadas, 11 extravios de documentos, dez de carteiras, sendo que nove foram recuperadas e foi ainda identificado um falso mendigo.

Na operação, a guarda intensificou o patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima e apoio aos peregrinos que se deslocaram ao santuário para as celebrações religiosas do 13 de Maio.

Na nota, a GNR indica que no decorrer da operação, foi montado um dispositivo especial de segurança nos acessos a Fátima e no Santuário, tendo sido empenhadas várias valências, nomeadamente, territorial, de trânsito, de intervenção, de informações e investigação criminal.

De acordo com dados do Santuário de Fátima, o evento contou com a presença de cerca de 450.000 pessoas.