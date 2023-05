Vaticano lançou mesmo um selo comemorativo da JMJ com o Padrão dos Descobrimentos?

Selo comemorativo da JMJ 2023 divulgado esta segunda-feira mostra o Papa com jovens no Padrão dos Descobrimentos. Será autêntico?

Contexto

Esta segunda-feira foi divulgada a imagem de um selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que terá sido apresentado pelo Vaticano. Na ilustração, o Papa Francisco surge acompanhado com vários jovens em cima do Padrão dos Descobrimentos.

A imagem motivou as reacções de indignação nas redes sociais por parte de vários utilizadores, que fizeram notas sobre as semelhanças entre a ilustração presente no selo e algumas do Secretariado de Propaganda Nacional.

Por acaso foi uma ideia genial ir buscar a imagem para o selo da JMJ aos arquivos do Secretariado de Propaganda Nacional e meter o logo ali no cantinho. ????? pic.twitter.com/mmBoVDwDre — Mafalda Anjos (@manjos) May 15, 2023

Além disso, também houve quem sublinhasse paralelismos com a expansão marítima do Império Português na época dos Descobrimentos.

Os factos

O site oficial da Jornada Mundial da Juventude confirma que o selo foi apresentado pelo Vaticano, esta segunda-feira. Foi desenhado pelo artista italiano Stefano Morri e começou a ser emitido esta terça-feira. A ilustração pretende representar “o Papa Francisco na proa de um barco, a guiar os jovens para o futuro”.

O carimbo, que vai representar o logótipo da Jornada Mundial da Juventude, vai ser usado nos dias 16 e 17 de Maio pela agência de correios Arco delle Campane.

Os paralelismos feitos com a época da expansão marítima não são acidentais. O site de notícias do vaticano, Vatican News, escreve que “da mesma forma que o timoneiro [Infante] D. Henrique lidera a tripulação na descoberta do novo mundo, também no selo do Vaticano o Papa Francisco conduz os jovens e a Igreja, representada pela barca de Pedro, na descoberta desta mudança de época”.

Resumo

O Vaticano apresentou mesmo, esta segunda-feira, um selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude de 2023, a realizar-se em Lisboa, que inclui o Papa e alguns jovens no Padrão dos Descobrimentos.