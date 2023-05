Buscas na Câmara de Gaia relacionadas com urbanismo visam vice-presidente

A Polícia Judiciária está a desencadear buscas na Câmara de Gaia esta terça-feira de manhã por suspeitas de corrupção na área do urbanismo que visam, entre outras pessoas, o vice-presidente da autarquia, o socialista Patrocínio Miguel Vieira Azevedo.

São esperadas várias detenções, uma vez que existem vários mandados de busca. Implicadas estão também algumas empresas de construção civil que têm sido alvo das atenções da Judiciária, no âmbito de inquérito do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional do Porto.

Patrocínio Azevedo é presidente da comissão política concelhia do PS Gaia.