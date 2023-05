Em 2021, 1,7 milhões de pessoas viviam com menos de 554 euros por mês

Em 2020, quase seis em cada dez residentes em Portugal tinha dificuldade em chegar ao final do mês com as despesas pagas. No entanto, se olharmos para a população mais pobre, mais de oito em cada dez pessoas reportaram essa dificuldade, considerando a carga das despesas mensais no seu orçamento familiar "muito pesada". A explicação é simples: quanto mais parco o rendimento, maiores as dificuldades.

