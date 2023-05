Mortágua deixa CPI para preparar candidatura à liderança do Bloco

A deputada vai deixar a comissão de inquérito à TAP para se concentrar na preparação da convenção do partido em que disputa a liderança do Bloco de Esquerda. André Ventura também vai integrar CPI.

Mariana Mortágua cumpre esta terça-feira o último dia na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da TAP porque a deputada pretende doravante concentrar-se na preparação da convenção bloquista que decorre dentro de uma semana e meia e, dessa forma, focar-se na candidatura à sucessão de Catarina Martins como coordenadora do Bloco de Esquerda. Numa altura em que a CPI continua a marcar a actualidade política nacional, o presidente do Chega, André Ventura, vai substituir o deputado até efectivo pelo partido Pedro Pessanha.

A partir desta quarta-feira, Mortágua será substituída na comissão de inquérito pelo líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, segundo anunciou a própria deputada na reunião da comissão que decorre esta terça-feira. Pedro Filipe Soares era até ao momento suplente desta comissão que foi precisamente proposta pelo Bloco de Esquerda, passando a partir de quarta-feira a membro efectivo.

O anunciou da candidata à liderança bloquista foi feito no final da primeira ronda da audição ao ex-presidente da comissão de vencimentos da TAP, Luís Cabaço Martins, com Mariana Mortágua a desejar sorte para o resto dos trabalhos que, após a decisão tomada esta terça-feira, vão prolongar-se para lá da data inicialmente prevista, com a última audição a acontecer somente a 16 de Junho.

Mariana Mortágua informou que não participaria em qualquer outra ronda nesta audição nem em qualquer outra porque iria pedir a substituição na comissão parlamentar de inquérito à TAP, tendo desejado boa sorte para o resto dos trabalhos.

A convenção do Bloco decorre a 27 e 28 de Maio no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa. Além de Mortágua, também o ex-deputado Pedro Soares é candidato à liderança.

Também esta terça-feira foi anunciado que o presidente do Chega vai integrar como membro efectivo a CPI à TAP, em substituição do deputado Pedro Pessanha. A troca, feita por questões relacionadas com a gestão interna do grupo parlamentar do Chega, produz efeitos já a partir desta quarta-feira.

Desta forma, tanto Pedro Filipe Soares como André Ventura estarão já esta quarta-feira em representação dos respectivos partidos nas audições do ex-adjunto do ministro das Infra-Estruturas, Frederico Pinheiro, e da chefe de gabinete do ministro João Galamba, Eugénia Correia.