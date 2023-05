Fumadores

Ainda não compreendi por que razão é considerado um ataque à liberdade individual a proibição de fumar em certos locais, sabido como é que o fumo é altamente prejudicial à saúde pública, mesmo quando "em segunda mão". Seria bom copiar o que se passa aqui nos Estados Unidos, onde há largos anos foi eliminado o fumo na aviação e noutros transportes públicos, em restaurantes, escritórios e edifícios onde existam escritórios, e até mesmo fora desses edifícios até dez metros de distância. Em parques públicos, quem fumar tem de colocar as beatas em recipientes ou ser-lhe-á aplicada uma multa de 25 dólares. E na proximidade de estabelecimentos hospitalares e similares, etc., idem.

Não me lembro de alguém ter reclamado tão veementemente como no nosso país. Hoje, aqui estamos praticamente livres de fumo. Há que ter respeito pelo próximo.

Horacio Cavaleiro Dublin (EUA)

Os nossos governos gostam de nós?

Há anos que venho reparando que há nos nossos governos, tanto PSD como PS, um exagerado tique autoritário, talvez mesmo sádico, que consiste em aderir rápida e entusiasticamente a todas as orientações europeias que impliquem proibições, aproveitando para ir mais além. Todos nos lembramos como Passos Coelho queria ir para além das recomendações da troika, cavando ainda mais fundo nas restrições recomendadas. Agora o governo de António Costa propõe-se transpor umas medidas europeias antitabágicas de alcance limitado, aproveitando para acrescentar uma lista de proibições sem qualquer relação, que vão penalizar um enorme número de pessoas, muitas das quais que nem sequer fumam. Este prazer em infernizar a vida do maior número possível de pessoas é chocante. Nele vejo o mesmo soberano desprezo pelo povo daquele banqueiro que dizia (sobre o povo): “Ai aguenta, aguenta”... Será que os partidos gostam de nós antes das eleições e detestam-nos quando estão no poder?

Helena Amaral, Porto

Fumador passivo

Não sou obrigado a ser um fumador passivo. Sou totalmente a favor das medidas restritivas do Governo sobre a venda e o consumo de tabaco. Afinal, o direito à saúde está consagrado na Constituição. O executivo devia ir mais longe e proibir o consumo de cigarros na via pública. Quem quiser fumar à vontade que o faça em casa. Há várias actividades que só executamos dentro de quatro paredes. A que propósito somos obrigados a estar sujeitos a receber fumo de cigarros? Vai haver desemprego no sector? Trabalhava no sector aduaneiro e com a adesão de Portugal à CEE fiquei desempregado. Tive de mudar de sector. Quem muda, Deus ajuda.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Também eu estou triste...

Mas por razões bem contrárias às do Papa Francisco. Aliás estou, desde logo, triste com ele próprio, embora não devesse esperar outra coisa. "Estou muito triste porque no país onde apareceu Nossa Senhora foi promulgada uma lei para matar", disse ele. Não lhe vou devolver – para além do demagógico "aparecimento" – a lembrança do "esquecimento" dos milhares de mortos que a Igreja Católica mandou para a fogueira, mas a palavra "matar", tal qual a usou, aplica-se sim a esses que citei e não aos que querem morrer por tanto sofrer, dentro duma autonomia que a sua humanidade lhes confere, sem interferir na vida dos outros. Do Papa esperava mais (realmente minto, queria era poder esperar...), pois do "católico convicto" (uso o termo do PÚBLICO) nunca esperei nada e muito menos dos "malabaristas" do PSD, que, agora, se viram para uma fiscalização sucessiva para obter um referendo que não é mais do que "perguntar aos outros se concordam que 'eu' quero morrer porque sofro insuportavelmente". Será que que esta gente – Papa, Presidente da República e "sociais-democratas de sigla" – sabe que existe uma palavra chamada compaixão? E respeito?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Estamos condenados?

No DN de sábado, Viriato Soromenho-Marques escreveu: "Depois de décadas a fio, incapazes de verem os abismos ou de escutarem as pancadas do destino, parece restar apenas aos dirigentes europeus acolherem-se, precipitada e incondicionalmente, no agreste regaço do poderio global dos EUA." Estamos condenados? Talvez não, na medida em que a Europa poderá recuperar a sua independência – quanto mais depressa melhor.

É nossa obrigação dar uma ajuda escolhendo dirigentes capazes, defensores do uso da diplomacia, da paz, da solidariedade e do combate ao aquecimento global. Se estes quatro objectivos não forem alcançados num curto espaço de tempo, prevejo um futuro com maior violência e mais pobreza e com desastres naturais de maiores dimensões.

António Linhan, Londres