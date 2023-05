Presidente do Supremo Tribunal ucraniano detido em operação anticorrupção

O presidente do Supremo Tribunal da Ucrânia, Vsevolod Kniaziev, foi detido esta terça-feira no âmbito de uma operação anticorrupção. O juiz foi detido por suspeita de ter recebido um suborno no valor de 2,9 milhões de euros, de acordo com a agência anticorrupção ucraniana (NABU).

“Estamos a mostrar através de casos reais, de acções reais, qual é a nossa prioridade: corrupção no topo, organizações criminosas que actuam nas esferas mais altas do poder”, afirmou o director da agência, Semen Krivonos, sublinhando que Kniaziev foi o dirigente mais importante alguma vez detido numa operação anticorrupção no país.

A corrupção endémica é um dos problemas mais salientes na Ucrânia e tem sido frequentemente citada como um dos principais obstáculos a uma adesão à União Europeia. A reforma do sistema judicial, considerado lento, burocrático e permeável à influência do poder político e empresarial, também está no topo da lista de exigências de Bruxelas.

A detenção de Kniaziev surge um dia depois de a NABU ter anunciado que uma grande operação conjunta com o gabinete do procurador anticorrupção “expôs corrupção em larga escala no Supremo Tribunal, especificamente um esquema para que a liderança e os juízes do Supremo Tribunal pudessem receber subornos”.

O presidente do tribunal terá recebido dinheiro para decidir a favor de uma empresa de serviços financeiros, segundo Krivonos. Na conferência de imprensa, o director da NABU divulgou fotografias que mostravam maços de notas de dólares em cima de um sofá, aparentemente encontrados durante uma busca.

Poucas horas depois de ter sido anunciada a detenção, o plenário do Supremo Tribunal aprovou uma moção de censura para afastar Kniaziev.

Foto Maços de dólares alegadamente encontrados durante a investigação Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine/Handout via REUTERS

Desde o início do ano vários dirigentes do Governo abandonaram os seus cargos na sequência de uma série de investigações a alegados esquemas de corrupção e pelo menos um ministro-adjunto foi detido.