Entre o antigo e o novo, a Gucci levou a colecção cruzeiros a um palácio de Seul

Com luzes cintilantes e tambores, a marca de luxo italiana Gucci tomou conta de um palácio de Seul do século XIV, nesta terça-feira, para apresentar a sua colecção de cruzeiro, misturando a herança sul-coreana e a moda moderna.

Numa mistura de street e sportswear, modelos com fatos de surf ou a carregarem sacos em forma de skates pavoneavam-se entre os pilares antigos dos corredores que rodeavam o salão principal do Palácio Gyeongbokgung.

As calças de pernas largas eram cortadas nos joelhos, os casacos cintados e as T-shirts pendiam soltas.

O desfile, que contou com a banda sonora de Parasitas, o filme sul-coreano que amealhou quatro Óscares em 2020, incluindo o de melhor filme, foi o primeiro a ter lugar no pátio do palácio.

No ano passado, a Gucci tinha planeado realizar um espectáculo no mesmo local, mas cancelou-o após o mortífero ataque durante o Halloween em Seul, que vitimou 159 pessoas.

Entre as celebridades presentes encontravam-se Hanni, cantora da banda feminina de K-pop NewJeans e recentemente nomeada embaixadora da marca Gucci, a estrela de Squid Game Lee Jung-jae, o rapper Jay Park e a actriz Elizabeth Olsen.

As colecções de cruzeiro, originalmente concebidas para clientes abastados que passam férias em iates ou cruzeiros durante os meses de Inverno, são produzidas pelos designers tendo por base as linhas sazonais.

O desfile de cruzeiro da Gucci segue-se a um desfile de moda pré-Outono da Louis Vuitton numa ponte de Seul, em Abril.

Construído em 1395, o Gyeongbokgung foi o principal palácio real da dinastia Joseon da Coreia. O tesouro nacional sul-coreano tornou-se o mais recente marco icónico escolhido pela Gucci para apresentar a sua colecção.

A marca, propriedade do conglomerado de luxo francês Kering, separou-se do seu principal designer, Alessandro Michele, em Novembro passado, devido ao atraso nas vendas face à concorrência. A marca dará as boas-vindas ao seu novo director criativo, Sabato De Sarno, ainda neste ano.