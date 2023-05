Seminário de Coimbra tem a partir de agora quartos para turismo espiritual

O Seminário Maior de Coimbra dispõe, a partir de dia 17 de Maio, de 19 quartos com 40 camas para acolher seminaristas, peregrinos ou pessoas que queiram fazer um retiro.

O projecto, com um conceito ligado ao "turismo espiritual", destina-se a pessoas que, por exemplo, "queiram escrever um livro", uma pessoa que queira conhecer este seminário "desde a música à sua história" ou "alguém que se queira inspirar", disse aos jornalistas, no final da conferência de imprensa, o reitor do Seminário Maior de Coimbra, padre Nuno Santos.

Trata-se de um local com capacidade para acolher 42 pessoas, no piso dois do edifício, onde se pode dormir, comer, rezar e meditar. "Nós apresentamos o nosso espaço e depois procuramos que as pessoas façam deste local um espaço em que também se sintam em casa, mas que seja uma mais-valia. Se vêm aqui só para dormir no sentido de como quem vai a um hotel" indiferenciado, "nós sugerimos os hotéis mais próximos", afirmou.

Foto O seminário de Coimbra DR

Os hóspedes podem participar nas actividades que o seminário dispõe, sendo que a ideia é intensificar essas iniciativas. O objectivo é divulgar "programas com os quais possam conjugar cultura com a espiritualidade", sublinhou Nuno Santos.

O Seminário Maior de Coimbra tem missas todas as terças-feiras, às 19h, na igreja, e ainda missa, ao domingo, às 11h, no jardim. Além disso, há oração diária, de terça a sexta, às 7h30, na capela da Anunciação. Já as iniciativas culturais passam, por exemplo, por espectáculos de teatro ou concertos.

A ideia surgiu em 2016 e em Janeiro de 2017 foi apresentada ao público, tendo a obra começado em Março de 2020. A empreitada do projecto do edifício Central, onde está localizado o alojamento do seminário, orçada em cerca de cinco milhões de euros, está concluída a 60%.

Foto Biblioteca Velha DR

O edifício, que abriu as portas em 1765 e é Monumento Nacional, continua a ter uma comunidade de dez padres a viver e a rezar neste lugar. "A recuperação do seminário maior e com esta valência, também turística, vem enriquecer o património que Coimbra tem para apresentar a todos aqueles que nos visitam", sustentou o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, que também esteve na sessão.

As reservas dos quartos podem ser feitas através do site do seminário e os preços variam, dependendo se é uma reserva individual ou em grupo.