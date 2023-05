Depois de 100 horas a cozinhar sem parar, chef nigeriana aspira a recorde mundial

Uma chef nigeriana passou 100 horas a preparar refeições sem parar, com o objectivo de estabelecer o recorde mundial do Guinness para a sessão de cozinha mais longa de sempre por um indivíduo.



Hilda Bassey, uma cozinheira da cidade de Lagos, cativou o país com a sua maratona culinária, que começou na quinta-feira e terminou nesta segunda-feira à noite.



O Presidente Muhammadu Buhari e vários políticos e celebridades felicitaram Bassey, enquanto os apoiantes acamparam à porta de um centro de eventos para ver a cozinheira de 27 anos preparar uma mistura de pratos locais e estrangeiros, desde arroz jollof a massas e akara, que é feito de farinha de feijão.



O actual recorde de cozinha mais longa é detido pela chef indiana Lata Tondon, que estabeleceu um tempo de 87 horas e 45 minutos em 2019.



O tempo de Bassey terá de ser certificado pelos funcionários do Guinness World Records antes de poder ser oficializado.