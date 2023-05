Treinador Doc Rivers deixa o comando dos Philadelphia 76ers

Os Philadelphia 76ers anunciaram nesta terça-feira a saída de Doc Rivers do comando técnico, depois de a equipa ter falhado o apuramento para a final da Conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela terceira época seguida.

Rivers, de 61 anos, liderava a equipa de Filadélfia desde 2020, sendo que nestas três temporadas os "Sixers" foram sempre eliminados na segunda ronda dos play-offs, ou seja, nas meias-finais da Conferência Este.

A equipa da Pensilvânia esteve a vencer por 3-2 nas meias-finais frente aos Boston Celtics, mas perdeu o jogo 6, em casa (86-95), e acabou por ceder novamente no sétimo e decisivo encontro, no campo do adversário, no domingo, por 112-88.

"Doc é um dos treinadores mais bem-sucedidos da história da NBA, um futuro integrante do Hall of Fame e alguém que respeito imenso. Estamos gratos por tudo o que fez nestas três temporadas e pelo impacto que teve. Depois de reflectirmos sobre a temporada, decidimos que são necessárias algumas mudanças para conseguirmos lutar pelo título de campeão", disse o director de operações da franquia de Filadélfia, Daryl Morey.

Sob o comando de Doc Rivers, os Philadelphia 76ers já tinham caído nas meias-finais de conferência em 2020-21, frente aos Atlanta Hawks, e em 2021-22, diante dos Miami Heat.

Rivers conta no currículo com um título de campeão da NBA, ao comando dos Boston Celtics, em 2008, tendo ainda liderado Orlando Magic e Los Angeles Clippers.

A final da Conferência Este vai opor os Boston Celtics aos Miami Heat, a partir de quinta-feira, enquanto a decisão da Conferência Oeste começa já na próxima madrugada, entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.

Já a final da NBA, que vai colocar frente a frente os vencedores das duas conferências, começará a ser disputada a 1 de Junho.