Compostura de Djokovic testada em Roma

Com excepção da primeira visita a Roma, em 2007, Novak Djokovic conta já com 17 presenças consecutivas nos quartos-de-final dos Internazionali BNL d'Italia. Este ano, o apuramento para essa fase do torneio ATP 1000 ficará marcado pela falta de fair play de Cameron Norrie, quando, no segundo set, ao concluir um ponto com um smash, acertou na perna do sérvio que já tinha desistido de o disputar e já se encontrava de costas para a rede. Apesar do rápido e breve pedido de desculpa, Djokovic lançou um longo olhar ao britânico, enquanto o público italiano o apupava. O que se repetiu quando Norrie, minutos antes de o sérvio servir para fechar o encontro, pediu assistência médica, durante três minutos.

“Pode dizer-se que não me acertou deliberadamente, mas com a visão periférica podemos sempre ver onde o adversário está posicionado. Mas foi uma combinação de coisas que ele fez, desde o início, e que são permitidas: pedir assistência médica, acertar no adversário, gritar ‘c’mon’ na minha cara em quase todos os pontos. Todos os jogadores sabem que não é uma atitude de desportivismo”, afirmou Djokovic, após manter a calma e vencer Norrie (13.º mundial), com os parciais de 6-3, 6-4.

Por el pelotazo que le pegó a Novak Djokovic. Es un británico hijo de mil puta.pic.twitter.com/LjB5ISPSYI — ¿Por qué es tendencia? (@SanmaTendencia) May 16, 2023

Os ânimos poderão voltar a aquecer na ronda seguinte, já que Djokovic vai defrontar Holger Rune (7.º), que o derrotou no último duelo, em Novembro, na final do ATP 1000 de Paris. “Mal posso esperar para defrontar o número um do mundo. Vai ser uma grande experiência, embora já o tenha defrontado duas vezes. A última vez foi de loucos, a maior vitória da minha carreira”, afirmou o dinamarquês, após eliminar Alexei Popyrin (77.º), por 6-4, 5-7 e 6-4, ao fim de quase três horas de jogo.

Entretanto, o quadro masculino perdeu Andrey Rublev (6.º), derrotado pelo alemão Yannick Hanfmann (101.º), por 7-6 (7/5), 4-6 e 6-3, e Jannik Sinner (8.º), afastado por Francisco Cerundolo (31.º), igualmente em três sets: 6-7 (3/7), 6-2 e 6-2.

Para o ténis português foi um dia negro, com os três representantes lusos a serem eliminados do Oeiras Open 4, challenger ATP 75 que decorre no Jamor. Pedro Sousa (362.º) disputou, possivelmente, o último encontro da carreira, em que perdeu com Ulises Blanch (354.º), por 6-2, 7-6 (7/4). No entanto, há ainda a possibilidade de despedir-se no Lisboa Belém Open, que se realiza no seu clube, em Setembro. “A minha vontade é ainda ir ao CIF, mas tenho de sentir que mereço estar lá”, frisou o lisboeta.

L'énorme remise en défense de Novak Djokovic face à Cameron Norrie. ??????pic.twitter.com/AXFo9gSW1m — Univers Tennis ?? (@UniversTennis) May 16, 2023

A seguir, Frederico Silva (215.º) foi afastado por Aleksandar Vukic (127.º), com os parciais de 7-6 (7/3), 6-3, e João Domingues (460.º) cedeu em três sets a Nino Serdarusic (305.º): 4-6, 6-0 e 6-2.

E no ATP 75 de Tunis, onde chegou no 156.º lugar do ranking, João Sousa perdeu com Geofrey Blancaneaux (180.º), por 6-3, 5-7 e 6-4, e vai descer para fora do top 250.