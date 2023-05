Quarta na TV: do cinema queer aos mistérios em Three Pines

O Pio dos Mochos, O Ano de Todos os Perigos e As Estrelas Não Morrem em Liverpool são outros destaques do dia, lado a lado com Jorge Moreira da Silva em entrevista e a Liga dos Campeões em campo.

CINEMA

O Ano de Todos os Perigos

Cinemundo, 13h20

Foi o filme que trouxe ao realizador australiano Peter Weir a consagração em Hollywood. Adaptado do romance de C. J. Koch sobre os dias perigosos e sanguinários da tomada do poder de Suharto na Indonésia, em 1965, o filme centra-se num grupo de jornalistas e fotógrafos estrangeiros que estão em Jacarta para cobrir a crise política. Nos papéis principais surgem Mel Gibson, Sigourney Weaver e Linda Hunt, que ganhou o Óscar de melhor actriz secundária, em 1984, com a sua interpretação de um papel masculino.

O Pio dos Mochos

RTP1, 21h01

Os Contos Vermelhos de Soeiro Pereira Gomes inspiram o telefilme realizado por Diana Antunes, segundo um argumento de Raquel Palermo, em estreia esta noite no âmbito do projecto Contado por Mulheres. Passa-se nos anos 1930, em Miranda do Corvo, e segue um jovem operário que adere à luta sindical e se vê no centro de uma missão contra o Estado Novo. Diogo Branco, Afonso Pimentel, Miguel Damião, Sara Barros Leitão e Ana Vilela da Costa compõem o elenco.

As Estrelas Não Morrem em Liverpool

Hollywood, 21h30

Annette Bening, Jamie Bell, Frances Barber, Vanessa Redgrave, Julie Walters e Kenneth Cranham assumem as personagens deste drama romântico realizado por Paul McGuigan e escrito por Matt Greenhalgh, que se baseia na obra autobiográfica da autoria de Peter Turner.

SÉRIE

Three Pines

AXN, 22h57

Estreia. Anuncia-se como uma série “onde nada é o que parece e todos têm algo a esconder”. Passa-se numa comunidade tão pacata quanto qualquer outra… Até uma das habitantes ser encontrada morta. Quem será o assassino? Levanta-se assim o primeiro mistério a decifrar pelo inspector Armand Gamache – personagem vindo dos livros policiais de Louise Penny e interpretado por Alfred Molina. O enredo da série, criada por Emilia di Girolamo, desenvolve-se em oito episódios para ver semanalmente, em dose dupla (a cada par corresponde um caso).

DOCUMENTÁRIOS

Changing the Game

TVCine Edition, 17h10

Dirigido por Michael Barnett, relata o percurso de três atletas adolescentes transgénero. Pela sua perspectiva e na primeira pessoa, é partilhada a experiência de crescer a enfrentar desafios que vão muito para além das metas desportivas ou da idade. Discriminação, ameaças e atenção mediática fazem parte do caminho, assim como a oportunidade de lutar por mudar as regras do jogo e representar toda uma comunidade.

É com este documentário que abre o especial Cinema LGBTI, alinhado para assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Os outros quatro filmes são todos de ficção, embora nada desligados da realidade: Nós Duas, de Filippo Meneghetti (às 18h40), Swan Song, de Todd Stephens, em estreia nacional (20h15), Paris 13, de Jacques Audiard (22h), e Amor a Três, de Svetlana Cvetko (23h45).

Deus Tem AIDS

RTP2, 23h51

“Uma renovada leitura do que é a vida de alguém portador” de sida. Foi assim que o júri do Festival Internacional de Cinema Queer do Porto justificou a atribuição do prémio de melhor filme ao documentário dos brasileiros Fábio Leal e Gustavo Vinagre, cujo olhar se foca nas histórias de sete artistas e na intervenção de um médico activista.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves fala com Jorge Moreira da Silva sobre a importância, as aspirações e os planos do cargo internacional que ocupa. O antigo ministro do PSD tornou-se recentemente o responsável das Nações Unidas para a gestão de infra-estruturas e projectos, e, por inerência, secretário-geral adjunto da organização.

DESPORTO

Manchester City x Real Madrid

TVI, 19h55

Directo. Depois de terem empatado a um golo na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o Manchester City e o Real Madrid tornam a defrontar-se na segunda mão, agora em casa dos citizens ingleses. O árbitro polaco Szymon Marciniak dirige a partida.