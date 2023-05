P24. O que esperar de Cannes, das estrelas aos “guerrilheiros” do cinema

Neste P24, falamos com Vasco Câmara, jornalista e crítico de cinema, a partir do festival em França.

A grande festa do cinema mundial começa esta terça-feira, com vários nomes sonantes e também com muitas questões sobre o estado da indústria, ensombrada pelo streaming e o conteúdo rápido da internet. O que esperar da 76.ª edição do Festival de Cannes? Neste P24, falamos com Vasco Câmara, jornalista e crítico de cinema, a partir do festival em França.

