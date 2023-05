Os Coldplay à conquista do mundo, um estádio de cada vez

Crescer, crescer mais, crescer sempre. Podia ser o lema desta história com início assinalado em 1965, quando os Beatles inauguraram a era dos concertos de estádio no Shea Stadium, actuando durante 28 minutos para 55 mil pessoas e que nos encontra, 58 anos depois, à espera das quatro datas esgotadas dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra, entre esta quarta-feira e domingo, com pausa na sexta-feira. Esperam-se 220 mil espectadores e um aparato cénico e sonoro que, descrito, soaria a ficção científica aos ouvidos da juventude de 1965.

