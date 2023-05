As imagens aéreas de uma Espanha cada vez mais seca

A seca continua a afectar de forma intensa o território espanhol, deixando zonas anteriormente repletas de água quase secas. Os reservatórios de água de Espanha estão, em média, abaixo dos 50% da sua capacidade, tendo os níveis descido para cerca de 25% na Andaluzia e na região nordeste da Catalunha, duas das zonas mais afectadas. A Espanha registou o início de ano mais seco desde que há registos, afirmou a a agência meteorológica nacional AEMET na quarta-feira, com menos de metade da precipitação média durante os primeiros quatro meses de 2023.

Na semana passada, o Governo de Espanha aprovou ajudas imediatas de 784 milhões de euros aos agricultores afectados pela seca e a aceleração de obras para melhor gestão da água no futuro, no valor de 1,4 mil milhões de euros. O pacote de medidas foi aprovado num Conselho de Ministros extraordinário, em Madrid, dedicado à seca e à gestão da água, no final do qual fontes do Ministério do Ambiente do governo espanhol garantiram não estar em causa o cumprimento dos caudais acordados com Portugal para os rios partilhados e que está a funcionar em pleno a estrutura de vigilância permanente acordada na cimeira ibérica de 2022.

