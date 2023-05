Elogio à maternidade: famosos usam redes para celebrarem Dia da Mãe

Depois de Portugal, Lituânia, Hungria, Cabo Verde, Espanha, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe terem celebrado as mães no primeiro domingo de Maio, foi a vez de a festa da maternidade se estender a África do Sul, Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Panamá, Grécia, Itália, Japão, Canadá, Cuba, Países Baixos, Nova Zelândia, Áustria, Peru, Suíça, Formosa, Turquia, EUA, Venezuela, Finlândia, Hong Kong e Letónia.

No último domingo, 14 de Maio, as redes destes países encheram-se de dedicatórias às mães, com várias celebridades, do mundo do desporto ao das artes, a tecerem elogios sentidos às suas, mas também às mulheres que são mães dos seus filhos.

A cantora Madonna lembrou a sua própria mãe, sublinhando a importância da maternidade na sua vida; a empresária Paris Hilton, que foi mãe há quatro meses, exaltou a felicidade que sente; e Cláudia Raia, que teve o pequeno Luca, de 3 meses, aos 56 anos, juntou-se ainda a Enzo e a Sophia para celebrar "o papel mais lindo".

Já o antigo jogador de futebol americano Tom Brady elogiou todas as mulheres/mães da sua vida, incluindo no rol a ex-mulher Gisele Bündchen, de quem se divorciou no ano passado. Os dois partilham dois filhos: Benjamin, de 13, e Vivian, de 10 anos. E John Travolta recordou a sua mulher, Kelly Preston, que morreu de cancro da mama, em 2020.