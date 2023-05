A “maior piscina de ondas do país”: Praia das Rocas volta em Junho

"A maior piscina de ondas" de Portugal, com 2100 metros quadrados, "a praia fluvial mais popular do país", com uma ilha no centro da praia, uma albufeira e uma ponte secular. Castanheira de Pêra não faz por menos no que toca a fazer ondas com a sua praia das Rocas, que tem reabertura marcada para 1 de Junho.

Com vista para a serra da Lousã e a 80km do mar, a praia das Rocas não é apenas uma boa alternativa interior. Isto porque não faltam actividades: "as mais populares são slide e escalada", refere a Prazilândia, empresa municipal gestora do complexo, "e canoagem".

Pelo complexo balnear, que abriu em 2005, "com cerca de um quilómetro", há "inúmeras espreguiçadeiras e sombras", além de parque de merendas.

Foto Praia das Rocas dr

Para esta temporada, estima a autarquia, são esperados em redor de 80 mil visitantes, o mesmo número registado em 2022, segundo disse à agência Lusa o director-geral da Prazilândia, Marco Anjos.

De 1 de Junho e até 17 de Setembro, a programação vai também incluir sessões DJ, festas temáticas e momentos de cozinha ao vivo.

Foto Praia das Rocas dr

Uma das novidades é a abertura de três novos pontos de venda de bilhetes, que passam de dois para cinco, além de continuarem disponíveis na loja online.

O preço dos bilhetes para dia inteiro começa em 11 euros (adulto, Junho e Setembro) e 12,50 euros (adulto, Julho e Agosto) - por “adulto” entende-se dos 11 aos 64 anos. O bilhete para criança/sénior - dos seis aos dez anos e a partir dos 65 anos -, é 8 (Junho e Setembro) e 9 euros (Julho e Agosto). Existem descontos para quem visita só à tarde e bilhetes-família. Mais informações no site oficial.