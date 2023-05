Air New Zealand vai ter beliches em voos de longo curso – quatro horas vão custar 370€

As reservas para a Skynest, a inovadora cabine de seis camas em beliche da companhia aérea neozelandesa, abrem no próximo ano. Preços entre 370 e 550 euros por quatro horas.

A novidade já tinha sido anunciada no ano passado, mas a Air New Zealand vem agora relevar mais detalhes sobre a nova Skynest, incluindo a data de lançamento. A partir de Setembro de 2024, vai ser possível reservar umas horas de descanso num beliche em alguns voos de longo curso da companhia área neozelandesa.

A Skynest, a primeira cabine do género no mundo da aviação, foi criada a pensar em quem viaja em classe Económica – mas não vai ser uma sesta barata. O preço final “ainda tem de ser determinado”, assim como os detalhes do processo de reserva, mas a companhia está a apontar para valores “entre 400 e 600 dólares [370 e 550 euros, aproximadamente] para um período de quatro horas”, revela em comunicado.

A cabine, com dois beliches frente a frente, com três lugares cada, vai ser instalada entre as classes Económica e Económica Premium, e inclui almofada, lençóis, manta, tampões para os ouvidos, candeeiro de leitura, e entrada USB, além de cinto de segurança. Para dar alguma privacidade num espaço que, pela imagens e vídeos de apresentação, parece bastante exíguo e aberto ao corredor do avião, existe uma cortina por cama.

De acordo com a nota de imprensa, será permitido apenas uma pessoa em cada cama e apenas uma sessão de quatro horas por passageiro, com intervalos de 30 minutos entre sessões para limpeza do espaço e troca de roupa de cama. “As luzes acenderão suavemente no final de cada sessão, e a tripulação acordará educadamente todos os passageiros que estiverem a dormir”, acrescenta.

O lançamento será feito em “voos ultra longos”, com início nas rotas entre a neozelandesa Auckland e as cidades norte-americanas de Nova Iorque e Chicago.