Emprego público atinge valor recorde no arranque de 2023

No primeiro trimestre do ano havia 745.642 trabalhadores nas administrações públicas, o número mais elevado de sempre. Salário base bruto sobe 4,5% e médicos têm maior ganho.

O emprego no sector público voltou a aumentar e atingiu um valor recorde no primeiro trimestre de 2023. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, as administrações públicas tinham 745.642 trabalhadores, o número mais elevado desde que há registos e da série que se iniciou em 2011.

O boletim estatístico da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) revela ainda que o número de trabalhadores aumentou 0,7% em relação ao período homólogo (4942) e 0,5% face ao trimestre anterior (4548).

O aumento homólogo do emprego resulta sobretudo do aumento na administração local (que tinha mais 4548 postos de trabalho) que, em conjunto com a variação positiva nas administrações regionais, mais do que compensou a variação homóloga ligeiramente negativa na administração central (menos 252 postos de trabalho).

O aumento homólogo do emprego público ficou a dever-se em termos absolutos ao acréscimo de técnicos superiores (mais 1749 trabalhadores) e dos representantes do poder legislativo (1133), em particular nas autarquias. O pessoal docente (1218), os dirigentes (705) e as forças de segurança (688) também contribuíram para que se atingisse um número recorde de trabalhadores.

As reduções mais significativas ocorreram nas Forças Armadas, que perderam 1923 pessoas, no pessoal de Justiça (menos 351 trabalhadores) e na Autoridade Tributária e Aduaneira (menos 136) que são áreas da administração central.

Comparativamente ao trimestre anterior, o aumento de 0,5% deve-se sobretudo à evolução registada na administração central (0,4%) e na local (0,8%). Nos serviços centrais, o acréscimo registado resultou do aumento de emprego nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do SNS (mais 1646 postos de trabalho), “por força da contratação a termo de médicos que iniciaram o internato em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde”, e da contratação a termo de docentes para as escolas do ensino básico e secundário.

Os dados relativos ao primeiro trimestre mostram que 75,1% dos funcionários públicos trabalhavam em entidades da administração central, 17,8% na administração local, 5,6% na administração regional e 1,5% nos fundos de segurança social. Além disso, 62% dos trabalhadores eram mulheres.

Salário base sobe 4,5%, médicos com maior ganho

Em Janeiro de 2023, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo era de 1619,6 euros brutos, mais 4,5% do que no período homólogo de 2022 e um acréscimo de 3,2% face a Outubro.

Esta evolução, lê-se na nota da DGAEP, deve-se ao “efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, das medidas de valorização remuneratória aprovadas para os trabalhadores em funções públicas e da actualização do valor do salário mínimo nacional para 760 euros e do valor da base remuneratória da Administração Pública para 761,58 euros”.

Os aumentos foram particularmente expressivos para os assistentes técnicos, que viram a sua remuneração base bruta aumentar 9,9% em termos brutos, para os técnicos de diagnóstico e terapêutica (9,2%), para os assistentes operacionais (8,3%) e para os enfermeiros (6,7%).

O ganho médio mensal (incluindo subsídios e suplementos) foi de 1910,3 euros brutos, correspondendo a uma variação homóloga de 5,1%. Este aumento, sublinha a DGAEP, resulta do aumento da remuneração base média mensal e das restantes componentes do ganho, como subsídios e suplementos regulares e pagamentos por horas suplementares ou extraordinárias.

Isso foi visível na carreira médica, que teve um aumento do ganho mensal de 10,8%, e num conjunto de outras carreiras que tiveram ganhos brutos superiores a 8%. Foi o caso dos assistentes técnicos, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica e dos assistentes operacionais.

A evolução das remunerações ao longo de 2023 será influenciada pelo aumento extra de 1% que será pago a partir de Maio, com efeitos retroactivos a Janeiro.

Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que embora a remuneração bruta total média tenha acelerado no primeiro trimestre, o aumento de 7,4% não se traduziu em ganhos do poder de compra para todos.

Enquanto no privado os trabalhadores tiveram aumentos reais de 0,3%, a função pública teve uma perda do poder de compra de 2,5% face a uma inflação estimada de 8% para o trimestre analisado.