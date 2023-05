Inesperado Marozsan surge nos oitavos-de-final de Roma

Há 14 meses, Fabian Marozsan conquistou em Loulé o torneio ITF 25, o maior título até então do tenista húngaro. Nesta segunda-feira, em Roma, Marozsan foi o inesperado vencedor do duelo da terceira ronda dos Internazionali BNL d'Italia com Carlos Alcaraz que, na próxima semana, irá surgir no topo do ranking. E tornou-se no primeiro jogador fora do top 100 a bater um adversário do top 2 em 2023.

“Era o meu sonho ontem à noite e agora tornou-se realidade”, revelou Marozsan, actual 135.º no ranking mundial e que até chegar a Roma ainda não tinha vencido qualquer adversário do top 100. O tenista de 23 anos estreou-se num quadro principal do ATP Tour, e logo num Masters 1000, depois de ultrapassar o qualifying, e, com um ténis bastante agressivo, derrotou Alcaraz, por 6-3, 7-6 (7/4).

“Tudo foi perfeito: o público, o tempo, o court. No tie-break, estive a 1/4 e ganhei seis pontos consecutivos. Não sei o que se passou entre os pontos, apenas tentei devolver todas as bolas, tentei descobri como ganhar pontos naquela difícil situação e aconteceu. Não sei o que dizer”, afirmou Marozsan, que detém dois títulos no Challenger Tour.

Ao longo da 1h40m de jogo, o húngaro assinou 24 winners, o dobro do espanhol, 13 erros não forçados (contra 24 do adversário) e terminou com 78% e 75% de sucesso nos pontos disputados com, respectivamente, os seus primeiro e segundo serviços.

Para Alcaraz, esta foi a terceira derrota sofrida em 33 encontros realizados este ano. “Não tenho conseguido treinar-me mais do que três, quatro dias seguidos; tenho jogado tanto. Vai ajudar-me mesmo muito ter alguns dias em casa para preparar-me para Roland Garros. Eu estava bem fisicamente, só não me senti confortável”, admitiu o espanhol de 20 anos.

Com as eliminações dos outros compatriotas de Alcaraz, os Internazionali BNL d'Italia não irão contar com nenhum tenista espanhol nos “oitavos” do quadro masculino, pela primeira vez desde 1994. Daniil Medvedev (3.º) derrotou Bernabe Zapata Miralles (38.º), por 3-6, 6-1 e 6-3; Andrey Rublev (6.º) venceu Davidovich-Fokina (34.º), por 7-6 (10/8), 6-3; e Borna Coric (16.º), próximo adversário de Maroszan, afastou Carballes-Baena (51.º), por 7-6 (7/3), 6-1.

THE MOTHER OF ALL UPSETS



World No. 135 (!) Fabian Marozsan (!) has taken out Carlos Alcaraz (!) in straight sets (!)

Curiosamente, há seis semanas, Marozsan era o principal favorito no qualifying do Estoril Open, onde só passou a primeira eliminatória, derrotando o francês Manuel Guinard (263.º). O mesmo jogador que, à mesma hora que o húngaro afastava Alcaraz, venceu Daniel Rodrigues (637.º), por 7-6 (7/1), 6-4, na ronda de qualificação do Oeiras Open 4, challenger ATP 75 que decorre no Jamor.

​Na terça-feira, estreiam-se os tenistas portugueses presentes no quadro principal. A partir das 13 horas, Pedro Sousa (362.º) defronta Ulises Blanch (354.º), Frederico Silva (215.º) mede forças com Aleksandar Vukic (127.º) e João Domingues (460.º) enfrenta Nino Serdarusic (305.º). A jornada começa às 10 horas, com o cabeça de série n.º 1, Pedro Cachin (68.º) a defrontar o brasileiro Eduardo Ribeiro (341.º).