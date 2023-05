Terça na TV: Três Andares, Inspectora Ray e o inferno em Paradise

CINEMA

Belle

TVCine Emotion, 22h55

Amma Asante realiza este drama histórico inspirado no caso real de Dido Elizabeth Belle (1761-1804). Filha ilegítima de um branco e de uma negra, estaria destinada à escravatura, mas foi enviada para Inglaterra para ser educada por aristocratas. Cresceu a lutar contra o preconceito e o sentimento de inadequação. Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Matthew Goode, Emily Watson, Gugu Mbatha-Raw, Matthew Goode, Emily Watson e Sarah Gadon compõem o elenco.

Black Mass - Jogo Sujo

AXN, 23h41

Dirigido por Scott Cooper e escrito por Mark Mallouk e Jez Butterworth, baseia-se no livro biográfico de Dick Lehr e Gerard O’Neill para contar a história de Whitey Bulger (Johnny Depp), um dos mais perigosos e implacáveis criminosos a actuar nos EUA durante as décadas de 1970 e 80. Ligado à máfia irlandesa, o seu grupo tornou-se exímio em narcotráfico, extorsão e chantagem. Bulger ficou também conhecido por se ter tornado informador do FBI para impedir que a máfia italiana invadisse o seu território, acabando por ser traído pela agência.

Três Andares

RTP1, 00h42

Nanni Moretti dirige este drama sobre a vida de três famílias a morar no mesmo prédio de um bairro abastado de Roma, cada uma com as suas lutas, os seus arrependimentos e a sua necessidade de redenção. Estreado em Cannes, o filme adapta a obra do escritor israelita Eshkol Nevo. Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti e Denise Tantucci encarnam as personagens.

Ouro

AMC, 2h04

Quando um geólogo lhe demonstra o enorme potencial do negócio do ouro, Kenny Wells (Matthew McConaughey) deixa tudo para trás e parte para a Indonésia. Ali monta um negócio altamente rentável. Mas acaba por perceber que se deixou enredar num esquema fraudulento de proporções internacionais. Realizado por Stephen Gaghan, segundo um argumento seu, de Patrick Massett e John Zinman, o filme inspira-se no Bre-X, um escândalo real com companhias canadianas nos anos 1990.

SÉRIE

Inspectora Ray

RTP2, 22h01

Estreia. Parminder Nagra (Serviço de Urgência, The Blacklist) protagoniza o procedural britânico em que uma detective, recém-promovida à unidade de homicídios, se depara com um caso que vai revelar uma teia de crime organizado e, ao mesmo tempo, expor preconceitos na polícia e abrir feridas profundas na sua vida pessoal. Criada por Maya Sondhi, a minissérie desenvolve-se em quatro episódios, para ver diariamente.

DOCUMENTÁRIOS

Raw Terror

ID, 22h

Menos focada nos crimes reais e mais no seu impacto, esta série documental vai ao encontro dos “que ficam para contar a história”. Familiares de vítimas de homicídios partilham os traumas, as dores e os desafios de um dia-a-dia marcado pela dificuldade em fazer o luto, mesmo quando o responsável está atrás das grades. Estreia-se hoje, em dose dupla.

Paradise, Califórnia

RTP1, 23h35

Relato do dia em que deflagrou o incêndio que em poucas horas reduziu a ruínas a pequena cidade montanhosa de Paradise, 130 quilómetros a norte de Sacramento, capital da Califórnia. O chamado “Camp Fire” (devido ao local de origem) aconteceu em Novembro de 2018 e foi o mais mortífero daquele estado norte-americano, tendo causado a morte a pelo menos 85 pessoas.

Fruto da combinação de uma falha eléctrica, altas temperaturas, vento forte, seca e alterações climáticas, a fúria das chamas devorou tudo no seu caminho. Os habitantes foram apanhados desprevenidos e surpreendidos pela rapidez da propagação. Muitos eram reformados que não terão conseguido fugir a tempo. Sem Alex Morgan realiza o documentário.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? O Grande Debate

RTP1, 22h06

Directo. Ana Lourenço modera um debate em torno do mercado de trabalho nacional, centrado na subida da taxa de desemprego (7,2%, o nível mais alto desde 2020), na precariedade e na falta de mão-de-obra que afecta sectores como o alojamento, a restauração e similares.