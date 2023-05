Uma Luz ao Fundo, vinda do País de Gales

Ela desapareceu há 18 anos. Joe Pritchard foi preso pelo homicídio, algo que ele admite, mas diz não se lembrar do que aconteceu ao corpo, que nunca chegou a ser encontrado. A pequena cidade ficcional de Llanemelyn, em Gales, nunca mais foi a mesma, especialmente as pessoas que estavam directamente ligadas quer a Ela, quer a Joe. Quando Joe sai em liberdade condicional, questões que ficaram por responder na altura voltam ao de cima. Muitas são recuperadas por Cat Donato, jornalista, filha da terra e amiga de infância de Ela. É ela quem, anos depois de ter abandonado as suas raízes, regressa para vir escrever uma reportagem a focar o assunto.

É esta a premissa de Uma Luz ao Fundo, uma minissérie galesa de seis episódios que foi rodada tanto em inglês quanto em galês. Cá, graças à RTP2, e agora ao serviço de streaming RTP Play, que a tem disponível na íntegra, chegou-nos a versão inglesa.

A série centra-se em Cat, a jornalista, que narra a acção no primeiro e no último episódio. É interpretada por Alexandra Roach, que foi a jovem Margaret Thatcher em A Dama de Ferro, e também apareceu na Anna Karenina de Joe Wright. Muitas pessoas na cidade não estão contentes por ver Cat de volta e não querem falar sobre o caso. Mas também temos Iwan Rheon, de Misfits e A Guerra dos Tronos, como Joe, o jardineiro que foi preso pelo homicídio e vive atormentado pela dor daquilo que terá feito. E, por fim, Joanna Scanlan, de The Thick of It, Getting On ou After Love, como a mãe de Ela, que, como seria de esperar, nunca recuperou minimamente do sucedido e ainda deixa a luz do quarto de Ela ligada, pelo menos até descobrir o que é que lhe aconteceu – é uma lâmpada que, por alguma razão, consegue manter-se ligada 18 anos –, um pormenor que dá nome à série.

Uma criação de Regina Moriarty, que trabalhou no serviço de liberdade condicional britânico durante anos, muito antes de se ter tornado argumentista, vale sobretudo a pena pelas interpretações, com Scanlan a destacar-se, brilhante como a mãe que não consegue, e compreensivelmente, ultrapassar o sucedido, ainda para mais com todas as incertezas que ainda pairam. A sua outra filha está prestes a casar-se, e a saída de Joe da prisão vai tornar ainda mais explícito o enorme rancor que sente, enquanto, ao mesmo tempo, lhe traz algum tipo de encerramento.

Também é assinalável a forma como Uma Luz ao Fundo olha para personagens nunca ultrapassaram o acontecimento trágico que as une e para as dinâmicas da cidade pequena. É isso que eleva a história em si, que tem bastantes buracos e muitos momentos implausíveis, além de seguir alguns lugares-comuns do género de maneira não totalmente original. Isso é especialmente notório na parte em que se versa sobre jornalismo (Cat anda a dormir com o editor, que passa horas a tentar convencê-la a escrever a tal reportagem, que por alguma razão as legendas traduzem como "notícia"). E, além disso, a série demora o seu tempo a chegar aonde quer chegar (não que chegue a aborrecer).