Dias 22 e 23 são dias portugueses em Cannes

O regresso de João Salaviza e Renée Nader Messora à secção Un Certain Regard, onde há cinco anos receberam o Prémio Especial do Júri; o primeiro filme, uma curta-metragem, de Inês Teixeira, na Semana da Crítica, onde o cinema português tem sido feliz; Filipa Reis e João Miller Guerra na mais icónica das sessões paralelas de Cannes, a Quinzena dos Cineastas; Pedro Costa de regresso à Croisette após Ne Change Rien (2009, Quinzena), agora programado nas Sessões Especiais: é deste cinema português que estamos servidos na 76.ª edição do festival, respectivamente A Flor do Buriti, Corpos Cintilantes, Légua, As Filhas do Fogo. As exibições concentram-se entre os dias 22 e 23.