Seca: baixo nível dos aquíferos no Algarve pode aumentar salinização da água

Os lençóis freáticos no Algarve apresentam níveis abaixo do que seria previsível para esta altura do ano, originando perda de qualidade da água subterrânea e aumentando o risco de salinização, advertiu nesta segunda-feira o director regional de Agricultura.

Em declarações à Lusa, o director regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, disse que apesar de alguns lençóis freáticos apresentarem níveis abaixo dos 25%, "ainda não foram reportadas situações dramáticas" aos serviços regionais.

"Há um ou outro apontamento de sinalização de alguma perda de qualidade [devido aos baixos níveis das reservas de água subterrânea], mas ainda não temos situações de vários casos de furos que secaram ou de água salobra ou salgada, ainda não chegámos a esse ponto", indicou.

O risco de intrusão salina nas reservas de águas subterrâneas é maior nos aquíferos localizados em zonas costeiras devido a fenómenos relacionados com as alterações climáticas, como a subida do nível das águas do mar, mas também à maior frequência de secas e de ausência de pluviosidade em Portugal.

Para Pedro Valadas Monteiro, o tempo quente, a pouca quantidade de água nas barragens, a diminuição dos caudais freáticos e a previsão de ausência de chuva para os próximos meses "deixa várias incertezas para o futuro da agricultura algarvia", o que o leva a apelar a um uso consciente da água, um recurso cada vez mais escasso.

"Apesar de a agricultura no Algarve utilizar sistemas eficientes de rega, de tecnologia para a monitorização da água, das técnicas e recomendações que a direcção regional tem incentivado, a pedra de toque é a utilização da água de forma muito criteriosa", sublinhou.

Ondas de calor e menos água

O responsável recordou que o passado mês de Abril foi um dos mais quentes desde 1931, tendo o Algarve registado ondas de calor com temperaturas acima dos 30 graus, registando-se uma diminuição de cerca de 7% no armazenamento de água nas barragens.

"Face a esta realidade, devemos todos fazer um uso criterioso e consciente, não só no sector agrícola, como deve ser extensível a todos os sectores económicos do Algarve e ao consumo doméstico", alertou.

O máximo que se vai conseguir é não ficarmos com menos água da que tem existido Pedro Valadas Monteiro

O director regional lembrou que a situação de seca, em função da evolução da componente climatérica, levou a que fossem accionadas medidas de gestão da água em vários perímetros de rega da região, ajustadas às necessidades das culturas agrícolas.

"São medidas de gestão, algumas que prevêem o não fornecimento de água por dois dias por semana, no sentido de tentar preservar ao máximo e fazer com que a disponibilidade de água possa prolongar-se pelo máximo de tempo possível. Nós não sabemos como é que vai ser o amanhã", observou.

De acordo com Pedro Valadas Monteiro, a direcção regional de Agricultura "está atenta e preocupada em manter as condições de viabilidade ao que está instalado no terreno, numa altura em que se vivencia o efeito das alterações climáticas".

"Temos que adequar as nossas práticas e a ocupação que fazemos do território a este cenário de menos água, mas com a preocupação de mantermos o que já está instalado", destacou.

No que respeita aos investimentos previstos no Plano Nacional de Eficiência Hídrica e no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Valadas Monteiro avisa que a disponibilidade de água pode não aumentar significativamente em relação à que existe actualmente.

"O máximo que se vai conseguir é não ficarmos com menos água da que tem existido, mas sim, ter a mesma quantidade a que nos habituámos a ter no passado, o que obriga a uma gestão criteriosa", ressalvou.

Portugal vive actualmente uma situação de seca grave, sendo as regiões do Alentejo e do Algarve as que se encontram em situação mais crítica, estando o sotavento (leste) algarvio em seca severa.

O barlavento (oeste) também sofre com o agravamento da falta de chuva e escassez de água, região que acomoda a barragem da Bravura, que se encontra apenas com 13% da sua capacidade de armazenamento de água.