Os leprosos do século XXI

Embora não fume e tenha sido vítima (durante muitos anos) do fumo dos outros, não me revejo na recente lei que proíbe o próprio acto de fumar ao ar livre! Parece ter o estatuto de pária, à semelhança do leproso da Idade Média, o fumador do século XXI. Deste exagero, de resto, resulta a percepção — clara e distinta — de que vamos a caminho de uma “ditadura sanitária” (na sequência, aliás, da gestão biopolítica de cariz securitário da última pandemia, no quadro da qual houve, de facto, um manifesto desrespeito pelos direitos e garantias dos cidadãos). Numa derradeira instância, o que se joga aqui não é tão‑somente o destino dos fumadores e dos seus espaços de liberdade, mas também a defesa civilizacional de estilos de vida que não se conformam, de modo algum, com o paternalismo hipócrita do Estado.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Investida contra os fumadores

Perante nova investida contra os fumadores, não é fácil vir expelir o fumo de alguma indignação, porque a luta antitabágica, mais do que legítima, é verdadeiramente popular, e impõe-se à sociedade com muita facilidade porque, como afirma Carmo Afonso (C.A.) no PÚBLICO de 12 de Maio, defender terceiros dos malefícios da prática de fumar por outrem é uma razão de grande força. Demonstrar o exagero e o ridículo de algumas das medidas anunciadas é tarefa difícil, possivelmente condenada ao opróbrio alheio, incluindo o de alguns fumadores, desejosos de largar o vício, mas a verdade é que os “praticantes” (assumo pessoalmente a fraqueza e o “pecado”) não merecem a desconsideração nas suas próprias inteligências que lhes é dirigida pelos mesmíssimos senhores que falham sistematicamente nas lutas que desencadeiam contra a pobreza, a fome, as desigualdades, a inflação, as alterações climáticas, a precariedade no emprego, and so on. Partilho das dúvidas de C.A., que não sei se é fumadora.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

A mentalidade de turismo

A mentalidade de turismo, onde o turismo é ou deverá ser o motor de uma economia, é uma mentalidade de negação para qualquer país desenvolvido. Obviamente, o turismo tem o seu mérito e valor. Contudo, assentar nele o futuro e bem-estar de uma nação é um acto de negação – e Portugal já anda em negação há décadas sobre este assunto. Esta questão já deveria estar resolvida.

Na sua globalidade, o turismo promove trabalhos pouco qualificados e, quando em escala, cria ou potencia vários problemas ambientais, para além de alterar profundamente o bem-estar e modo de vida das comunidades. Especialmente quando associado a um conceito de turismo competitivo. O turismo em escala pressiona os ecossistemas e o uso da água, levando à criação de situações gravosas na exploração de recursos e na utilização da água sustentavelmente disponível.

Passamos rapidamente de cidades, vilas, aldeias e infra-estruturas pressionadas, no período alto, para vazias no período baixo, criando áreas bipolares e consequentemente deprimentes para se viver. Isto já para não mencionar a descaracterização completa de comunidades. E, para fechar o pacote, não cria nenhuma competência ou capacidade duradoura em que uma sociedade possa assentar o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Ou seja, basta que haja uma crise e que o orçamento das famílias para viagens diminua para que todo um país fique em crise. Basta que uma zona do globo fique em paz ou na moda para num instante os turistas desaparecerem para outro lado.

O turismo deveria ser o complemento de receita de um país e não a sua receita. A sua receita deveria ser de base tecnológica e industrial, esta sim muito mais persistente, resiliente e, bem-feitas as contas, até mais sustentável ecologicamente. Portanto, a mentalidade do turismo é a mentalidade do mais fácil, do eterno voltar aos mesmos problemas, da sistemática cauda da Europa, onde perdemos sempre para todos, por muito piores que esses todos estivessem há bem poucos anos.

Joaquim Pereira

Senhorios sem escrúpulos

​Em Abril passado aconteceu o desmoronamento de um prédio na Rua 31 de Janeiro no Porto. Algum tempo depois ficámos a saber que um cidadão do Bangladesh, de nome Mollik Nishad, que se encontrava a dormir pagava 150 euros mensais pela cama, sim, pelo uso de uma cama num prédio superlotado de pessoas. Como português e portuense, sinto vergonha e exijo que as autoridades fiscalizem, prendam, julguem e condenem os senhorios que usam estas práticas completamente fora da lei. A polícia e a autarquia não podem ficar indiferentes a estas situações.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora