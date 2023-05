Cuba e a luta de libertação na Guiné-Bissau

“N’ obi tiru, pa n’ bai buska bala di kubanu” significa “Eu ouvi tiros, para ir buscar balas dos cubanos”. É um verso de uma cantiga popular que se ouve no Sul da Guiné-Bissau, onde a luta de libertação foi particularmente intensa. Mais a sul, do outro lado da fronteira, está Kandiafara, lugar na República da Guiné, onde a partir de 1966, e até ao final da guerra, existiu um aquartelamento militar cubano. Contou-me Vítor Bor que muitos dos que incorporaram as Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) realizaram treinos militares em Kandiafara, com instrutores cubanos que lhe ensinavam “a utilizar armas pesadas, a calcular quilometragens, a medir a distância e a velocidade das balas [...], até recebemos fardamentos cubanos”.

