“O meu conselho aos empresários portugueses é que não fiquem à espera” do gasoduto

A comissária europeia da Energia, Kadri Simson, que esteve na semana passada em Portugal, conversou com o PÚBLICO sobre os riscos que a Europa ainda enfrenta antes que se possa dar por terminada a crise criada pela “manipulação da Rússia”. Revelou que as interligações eléctricas da península Ibérica são sempre abordadas nas suas reuniões com o Governo francês e admitiu que o tema exige “compromisso político”. Sobre o acordo para o corredor verde entre Portugal, Espanha e França, esta ex-ministra dos Assuntos Económicos e Infra-Estruturas da Estónia aconselha os empresários a não perderem tempo à espera que o projecto saia do papel e que comecem já a produzir hidrogénio verde e aço verde, para criar empregos e valor acrescentado para a economia nacional.

