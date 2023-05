Vários jogadores do Toulouse recusaram jogar em encontro que promoveu o movimento LGBTQIA+

Vários jogadores do Toulouse FC recusaram associar a sua imagem ao movimento LGBTQIA+. Treinador do Stade Brestois sugeriu o agendamento da iniciativa para momentos menos decisivos da época.

Vários jogadores do Toulouse FC foram retirados da convocatória para o jogo deste domingo, frente ao Nantes, depois de se recusarem a ter o nome associado à campanha contra a homofobia, promovida pela Liga francesa.

Em comunicado, o clube francês, que ocupa o 13.º lugar do campeonato, explicou que alguns atletas não concordaram com "a associação da sua imagem às cores do arco-íris que representam o movimento LGBT".

Este fim-de-semana, os jogadores da Primeira e Segunda Liga francesa usaram equipamentos com pormenores alusivos à campanha, nomeadamente nos números das camisolas. A iniciativa aconteceu dias antes do Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Biofobia, celebrado a 17 de Maio.

O defesa Zakaria Aboukhlal foi um dos jogadores que se recusou a entrar em campo este domingo. Via Twitter, o internacional por Marrocos pediu respeito pelas próprias crenças e esclareceu que não se considera a melhor pessoa para participar em tal iniciativa.

A campanha relacionada com o movimento LGBTQIA+ gerou descontentamento também no Stade Brestois, afirmou o treinador Eric Roy, que criticou a promoção da iniciativa quando a época caminha para o fim, argumentando que a ausência de alguns jogadores poderá ser decisiva nos últimos jogos e nas contas finais — a equipa luta pela manutenção na Ligue 1.

"A programação deste dia contra a homofobia é catastrófico", disse Eric Roy, que orienta o 15.º classificado da Primeira Liga de França, após o triunfo contra o adversário directo AJ Auxerre, 16.º e o primeiro antes da zona de descida.

"Podem ver que há jogadores que têm problemas com isto. Todos são livres para expressar opinião. Pessoalmente, não tenho qualquer problema com isto. Mas há jogadores que podem ter. Por isso, não devem agendar esta campanha num momento em que é sabido que alguns jogadores lutam para evitar a despromoção. Poderiam fazê-lo em Dezembro, Setembro", argumentou o treinador do Stade Brestois.