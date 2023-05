Quatro filmes de animação portugueses premiados em Espanha

Nayola, O Homem do Lixo, Ice Merchants e Garranoconquistaram quatro dos nove Prémios Quirino de Animação Ibero-americana, em Tenerife, nas Canárias.

A longa-metragem Nayola e as curtas-metragens O Homem do Lixo, Ice Merchants e Garrano foram galardoadas sábado nas categorias principais dos Prémios Quirino de Animação Ibero-americana, numa cerimónia que decorreu em Tenerife, nas Canárias, Espanha.

Os filmes portugueses conquistaram quatro dos nove galardões, nomeadamente o prémio de Melhor Longa-Metragem de Animação Ibero-americana para Nayola, de José Miguel Ribeiro, e prémio de Melhor Curta-Metragem para O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, anunciou a organização na divulgação do palmarés.

Nayola é uma visão do impacto da guerra civil de Angola em três gerações de mulheres e estava nomeada naquela categoria e também para o Prémio Quirino de melhor desenvolvimento visual.

Já O Homem do Lixo "reflecte a poesia, a nostalgia e a marca autoral que caracterizam a animação portuguesa das últimas décadas", relatando a história do Tio Botão, um homem capaz de transformar lixo em tesouros, sublinhou a organização num comunicado.

Também a curta-metragem portuguesa Ice Merchants, de João Gonzalez, sobre laços familiares e perda, que tinha sido este ano nomeada para os Óscares, recebeu o prémio de Melhor Desenvolvimento Visual de Obra de Animação Ibero-americana.

O prémio de Melhor Desenho de Som e Música Original de Obra de Animação Ibero-americana foi atribuído a outra obra portuguesa: Garrano dirigida por David Doutel e Vasco Sá, e produzida por Bap - Animation Studios, Art Shot (Portugal, Lituania).

Além das obras portuguesas, também foram distinguidos trabalhos da Espanha e da Argentina, nomeadamente o Prémio Melhor Série, conquistado pela espanhola Jasmine & Jambo de Silvia Cortés, uma série que procura explicar conceitos e géneros musicais para o público pré-escolar através das aventuras de dois amigos apaixonados pela música.

O filme argentino Este perro está raro, de Facundo Quiroga, Juan Nadalino e Sebastian García, foi reconhecido como Melhor Animação Sob Encomenda.

A lista de vencedores incluiu ainda a curta-metragem argentina Pasajero, de Juan Pablo Zaramella, vencedor do prémio de Melhor Design de Animação.

Os vencedores foram selecionados por um júri internacional integrado por Andrea Fernández, Julio Bonet, Risa Cohen, Robert Jaszczurowski e Simón Wilches-Castro.

A cerimónia de entrega dos Prémios Quirino decorreu no Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, baptizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.