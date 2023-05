A relação institucional entre Marcelo e Costa foi saudavelmente clarificada

O Presidente da República entrou numa nova fase do exercício do seu mandato, depois de ter feito a comunicação ao país a 4 de Maio, em que assumiu a “divergência profunda” com o primeiro-ministro, pelo facto de este não ter aceitado o pedido de demissão de João Galamba e o ter mantido como ministro das Infra-Estruturas. E em que Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro que ambos discordavam sobre as condições que permitem a um ministro manter-se no cargo. Prometendo então que seria “mais atento e interveniente no dia-a-dia”, de modo a garantir, “de forma mais intensa, que aqueles que governam cuidam mesmo da sua confiabilidade, cuidam mais da responsabilidade e cuidam mais da autoridade”.

