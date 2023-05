Nova Lei do Tabaco

As medidas que o Governo pretende adoptar em relação ao tabaco, à boleia de uma directiva europeia, mas ultrapassando-a, são, a meu ver, excessivas, na medida em que representam uma ingerência abusiva na esfera de liberdade e da autonomia individual.

Na verdade, consistindo na imposição de restrições à liberdade de movimentos e de comportamento das pessoas no espaço público, elas não se justificam por uma estrita necessidade de respeito pela liberdade de outras pessoas ou de direitos que lhes digam respeito ou ainda de manutenção da ordem pública. Com efeito, há numerosos locais do espaço público incluídos na proibição de fumar nos quais não se vê como o fumo possa colidir com direitos de terceiras pessoas ou acarretar danos de outra natureza que não seja na saúde dos próprios.

Para mim, que já não sou fumador há muito, estas medidas reflectem uma determinada concepção de vida e de visão ideológico-sanitária pela qual se procura modelar um determinado tipo de cidadão. Medidas autocráticas numa sociedade que se diz liberal.

António Costa, Porto

Um outro mundo é possível

O mundo atravessa um período muito difícil. Proliferam a miséria, o sofrimento, as doenças, a fome e as guerras. O mundo, afastado o papão do “diabo vermelho”, está cada vez mais injusto, desigual e inseguro. Afinal, o capitalismo, agora travestido com outras roupagens, não consegue resolver os graves problemas que assolam a Humanidade. Pelo contrário, agrava-os, aumentando exponencialmente as desigualdades e as injustiças entre os povos. O ano aproxima-se do seu final, altura para se fazer balanços e projectarem-se planos futuros. Mais uma vez, iremos assistir ao desfile de acções assistencialistas e caritativas, que nada resolvem. O horizonte apresenta-se sombrio. Afinal, os tão abençoados mercados não conseguem resolver as inclemências e insuficiências da vida, apenas visando a exploração e o lucro. A obsessão pelo bem-estar individual opõe-se à fraternidade colectiva. Prevalecem o obscurantismo e a ganância desmedidos.

Estará o ser humano condenado e resignado perante terrífico cenário? Existirá outro caminho alternativo? Existirá salvação ou estaremos eternamente condenados à barbárie e ao retrocesso civilizacional? O tão aclamado “homem novo” e a proclamação dos “amanhãs que cantam” com que muitos sonharam só despontará em toda a parte ao fim de sucessivas gerações, quando as sociedades impuserem uma distribuição equitativa das imensas riquezas que a ciência e a inteligência humana podem gerar, a par da consciência da responsabilidade de cada um na felicidade dos outros.

José Fernandes, Rio Tinto

Metro reforça o número de carruagens...

Vítor Santos, presidente do conselho de administração do Metro de Lisboa, anunciou um plano para evitar constrangimentos. A partir de 20 de Junho, entenda-se. Ou seja, daqui a um mês. Na quarta-feira, dia laboral, às 16h, esperei 14 minutos na Alameda por um comboio da Linha Vermelha. Estúpido que sou, que não percebo que é tudo devido às obras da Linha Amarela! No dia seguinte, também às 16h, esperei 15 minutos por um comboio da Linha Azul.

Quando o comboio chegou à Baixa Chiado vindo do Cais do Sodré, repito, às 16h, num dia laboral e em plena época turística, vinha com apenas três carruagens. Será necessário dizer que vinha a abarrotar? Os pobres dos incautos turistas, ao se aperceberem que só havia metade do comboio, correram à desfilada cais fora só para ficarem à frente das portas enquanto eram empurrados, puxados, atropelados, amarfanhados, por uma população bem menos cívica e mais desesperada do que aquela a que estão habituados.

Muitos deles não conseguiram entrar, pois nas carruagens os utentes vinham feitos em sardinha em lata. Claro está, se muitos não conseguiram entrar também houve quem não conseguisse sair. E isto não é de agora: é normal, a partir das 11h, esperar 15 minutos por um comboio.

As “acções no sentido de aumentar o número e a frequência dos comboios (…) cumprindo um intervalo máximo de três minutos e meio”, só podem ser descritas como puro sadismo da parte de Vítor Santos; viajo de metro por essa Europa fora e é raro esperar mais de dois minutos. Mas este pobre povo, moldado por centenas de anos de repressão e autoridade bacoca, sofre e cala.

Elysio Correia Ribeiro, Lisboa