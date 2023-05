Na ilha Graciosa luta-se contra a escassez de água potável

Na segunda ilha mais pequena dos Açores sempre se conviveu com a escassez de água potável. Prova disso são os tanques de recolha água da chuva espalhados pela ilha e os grandes reservatórios do final do século XIX, com que a população foi tentando, ao longo dos anos, aliviar o problema, quer para garantir o consumo humano, quer para o consumo do gado, que ainda hoje é uma das bases da economia da Graciosa, a ilha mais a norte das cinco do grupo central.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt