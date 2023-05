A natação portuguesa está a deixar de pensar apenas em mínimos

O que pensa um treinador quando tem nas mãos um talento? “Não estragar.” Alberto da Silva, “Albertinho”, fala do alto da sua experiência de 40 anos a treinar nadadores de elite, entre medalhados olímpicos e recordistas mundiais. E Diogo Ribeiro é um talento especial, um talento como Portugal nunca teve na natação – ou, pelo menos, com tanta promessa, e já parcialmente cumprida. Mas Diogo está apenas a começar. E, com ele, a natação portuguesa começa a sentir legitimidade para pensar que pode ir mais além do que fazer mínimos. Meias-finais, finais e, quem sabe, medalhas numa das modalidades mais competitivas do desporto mundial, daquelas em que só se ganham títulos com recordes do mundo. É esse o plano. Mas ainda não chegou lá.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt