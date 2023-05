Ana Carolina ao vivo em Portugal: “Cássia Eller foi um marco na minha vida”

A cantora e compositora brasileira está de volta com um espectáculo centrado no repertório do furacão vocal Cássia Eller (1962-2001). Sábado e domingo, nos coliseus de Lisboa e Porto.

Quis o acaso que um dia uma jovem de 16 anos ouvisse num programa radiofónico um disco que viria a marcar a sua vida. Essa jovem era Ana Carolina, que veio a tornar-se uma das grandes cantoras do Brasil, e o disco era o primeiro de Cássia Eller, furacão vocal que marcou a música popular brasileira, indo do rock e do blues até às tradições, e que morreu precocemente a 19 de Dezembro de 2001, de ataque cardíaco, com apenas 39 anos. No ano que a sua jovem admiradora gravara o seu segundo álbum.