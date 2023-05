Sob a génese da Inteligência Artificial: o cuidar em Enfermagem

A inteligência artificial tem revolucionado diversos campos do conhecimento humano e a Enfermagem não foge à regra. Na disciplina de Enfermagem, apresenta-se como um instrumento valioso na tomada de decisão, melhorando a qualidade e eficiência do cuidado prestado às pessoas, mas não substitui o cuidado “humano”!

Um dos maiores desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem é a gestão de uma quantidade crescente de informação clínica e, em simultâneo, o cuidado à pessoa em situações complexas. A inteligência artificial poderá auxiliar os enfermeiros no processo de gestão de toda a informação, possibilitando uma análise mais rápida e precisa de dados e, consequentemente, na identificação de padrões e tendências para a tomada de decisão.

O futuro da Enfermagem está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, sendo a investigação em Enfermagem o pilar na criação e integração destas tecnologias no quotidiano destes profissionais. A capacidade de antecipar e adaptar-se a mudanças é fundamental para garantir a sobrevivência e o crescimento da profissão, sendo essencial que as instituições de ensino e os enfermeiros estejam preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem com as inovações tecnológicas.

O ensino de Enfermagem em Portugal tem sido considerado um dos melhores do mundo, e esta excelência reflete-se na busca constante por inovação e a integração novas soluções no currículo académico tem possibilitado aos futuros profissionais um maior domínio das ferramentas tecnológicas e a capacidade de aplicá-las no dia a dia clínico.

No entanto, a emigração de enfermeiros qualificados tem sido uma preocupação crescente, devido à busca por melhores condições de trabalho e remuneração, incomparável com outros países, tem levado a uma escassez de profissionais altamente diferenciados em território nacional, com a agravante do abandono da profissão que é, nos dias de hoje, uma realidade presente.

O ensino e a investigação em Enfermagem são dimensões do processo ensino, aprendizagem e avaliação fundamentais na preparação dos profissionais para enfrentar os desafios futuros.

A mudança nos curricula, na sequência do conhecimento novo disciplinar, e das novas gerações de estudantes do ensino superior, é imperativa! Esta perentória mudança reside não só por se formar Enfermeiros para a imprevisibilidade de um mundo em mutação constante como, também, na defesa do interesse público da formação de Enfermeiros na obtenção de mais-valias para a sustentabilidade substantiva do Serviço Nacional de Saúde e, igualmente, do sistema de saúde!

Conscientes da inquietude gerada por qualquer mudança, sabemos que essa mesma mudança se constitui como uma oportunidade resoluta para a profissão e para a disciplina de Enfermagem! A inteligência artificial jamais comprometerá o cuidar porque está afeto a atributos humanos!

Os autores escrevem segundo o Acordo Ortográfico de 1990