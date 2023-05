Professores anunciam novos protestos: uma “caravana” vai percorrer a EN2

“Vamos percorrer, pela EN2, todas as localidades, com contactos com a população, plenários nas escolas, levando até Faro esta luta”, disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.

A plataforma sindical de nove organizações anunciou esta sexta-feira um novo calendário de protestos: na agenda está uma "caravana de professores" que vai percorrer a Estrada Nacional 2 (EN2), de Chaves a Faro, a partir do dia 22 deste mês e durante sete dias, além da já anunciada greve nacional no próximo dia 6 de Junho, que contará também com duas manifestações no Porto e em Lisboa. Cerca de uma centena de docentes concentraram-se esta sexta-feira na Praça do Rossio, em Lisboa, para assinalar o último dia de greves distritais.

De acordo com as contas da plataforma sindical (integrada pelas federações nacionais dos Professores – Fenprof – e da Educação – FNE –, com maior representatividade no sector), a paralisação que durante 18 dias percorreu o país teve uma adesão na ordem dos 80%.

Apesar de terminada a paralisação, que replicou uma iniciativa das mesmas organizações no início do ano, os protestos vão continuar e os professores recusam a “pacificação nas escolas” – pedida pelo ministro da Educação na quarta-feira, em Abrantes (Santarém), à margem da inauguração das obras de requalificação de duas escolas – sem que haja lugar a um acordo para a recuperação total do tempo de serviço congelado e o fim do limite de vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalões da carreira.

"Vamos percorrer, pela EN2, todas as localidades, com contactos com a população, plenários nas escolas, levando até Faro esta luta”, disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em declarações aos jornalistas, no final da concentração.