Não há Vumo sem vegetais fumados

Fumar = defumar: expor ao fumo; conservar ou preparar para consumo pela acção; curar no fumeiro. Fumeiro à base de plantas pode soar como um oxímoro, mas não há nada, nem no dicionário nem na História Global da Alimentação Portuguesa, que nos diga que essa é uma técnica exclusiva da carne e do peixe, dos presuntos e das chouriças, do salmão e da cavala. Antes pelo contrário.

Do fogo da pré-história às comunidades caçadoras-recolectoras. A fumagem nada mais significa do que a "redução de humidade nas partes mais superficiais dos alimentos" e a "deposição de uma película protectora de partículas nas superfícies, retardando o desenvolvimento bacteriano prejudicial ao alimento". Diz-nos um texto de João Pedro Gomes no compêndio recentemente lançado pela Temas e Debates que desde tempos ancestrais que "o fumo, complementar e indissociável do uso do fogo para cozinhar, foi usado como meio de preservação dos alimentos", que cedo o homem "notou que diferentes madeiras garantiam diferentes aromas e sabores" e que as primeiras referências inequívocas do uso do fumo se encontram associadas a alguns produtos muito apreciados na Roma Antiga, como as passas de uvas fumadas de Alba e os vinhos fumados de Beneventum (Benevento) e Marsillia (Marselha), os queijos fumados com madeira de macieira ou palha.

Isto deva-nos directamente ao Vumo, espaço vegano na Rua do Barão de Forrester, no Porto, que se dedica a confeccionar um amplo espectro de produtos defumados por Thomas Gawrisch, "vumeiro", como gosta de ser chamado o companheiro de Juliana Brandão, chef entusiasmada com a carne da horta e o fascínio das cores vivas, das texturas intrigantes e dos sabores que são simultaneamente familiares e deliciosamente diferentes da charcutaria que faz parte do nosso imaginário, pendurada nas traves escuras de madeira das cozinhas de paredes enegrecidas na aldeia.

Foto A chef Juliana Brandão e Thomas Gawrisch, o "vumeiro" Nelson Garrido

Infelizmente, ainda é cedo para dizer que a tradição de fumagem já não é o que era. Mas atendendo a alguma "veganização" da dieta americana — em que alguns alimentos são curados, defumados e servidos como charcutaria, mas feitos sem carne, casos mediáticos do presunto de melancia ou de rabanete, de cachorros-quentes de cenoura defumada — e a casos pontuais aqui e ali, dizemos com certeza absoluta que os carnívoros não têm o monopólio do fumeiro, que pode, aliás, ser uma arma inteligente no reequilíbrio das forças à mesa.

Nos últimos anos, mudou drasticamente o manifesto de Juliana e Thomas, sete anos a bordo do 7 Maravilhas, a servir tapas e comida do mundo na Rua das Taipas durante "a maluqueira" do Porto e até à maluqueira do Porto os ter obrigado a levantar âncora. "A Baixa foi vendida, o prédio também foi vendido e aumentaram os stresses, andaimes à porta, buracos no tecto...", recorda o casal que fechou a porta do restaurante duas semanas depois de instituída a pandemia. "Temos que procurar novo sítio anyway... É melhor fechar para não acumular dívidas."

Durante algum, tempo, Juliana dedicou-se ao trabalho social no Hospital Joaquim Urbano. Thomas mergulhou num projecto de cerveja artesanal na Rua de Dom João IV (dois-em-um: D'OS Diabos, de Amarante, e Colossus), mas Ju, vegana há sete anos, tinha "saudades da cozinha". "Estou mesmo apaixonado pelas coisas que ela faz", suspira Thomas, com uma variada dieta flexigetariana.

Conheceram-se nas aulas de esgrima (Thomas era o mestre) e juntos, durante o confinamento, construíram um fumeiro artesanal de terracota, onde começaram a fumar "coisas: alho, milho. E ficámos admirados com os sabores."

Foto Nelson Garrido Foto Nelson Garrido Foto Nelson Garrido

Foi "o início da ideia", cuja semente surgira numa visita a um fumeiro de peixe em Pritzwalk, cidade natal de Thomas, a cento e poucos quilómetros de Berlim. "O fumo ficou na cabeça" e o Vumo acabaria por abrir portas no dia 13 de Abril de 2023 com uma carta cheia de vegetais fumados. "Tudo tem fumo, nem que sejam toques", diz a chef. A começar pelo azeite carvão, pelos amendoins para acompanhar a cerveja artesanal, pela sopa de vegetais fumados e pelas batatas (com manteiga e alho), passando pelos pintxos (tomate seco, piparra e azeitonas), pelo txorizo cajun (com molho chimichurri) e demais beringela (com tomate, gengibre, especiarias, iogurte e pepino), hummus (com couve-flor, cebola roxa, harissa e dukkah de avelã) e curgete (com creme de caju, óleo de manjericão, açaí e flores), para além de alguns exemplares de bagel, bun e sanduíches. "Assim como o chouriço tem um sabor diferente de um peixe fumado, uma couve-flor tem um sabor diferente de um tofu fumado", comenta Juliana. "Temos experimentado tudo, tudo. Ofereço às pessoas aquilo que eu também gosto de comer", junta a chef, consciente de que o fumo no prato tem que ser comedido e equilibrado "para não cansar".

Foto "Temos experimentado tudo, tudo" Nelson Garrido

Thomas, o "vumeiro" de serviço, explica o processo ancestral que aqui usa lascas de faia em diferentes temperaturas. "Podes fumar coisas a muito quente, cem, 120 graus, que, enquanto fuma, cozinha. Pode-se fumar entre quarenta e sessenta graus. E ainda há o cold smoking, que só faz fumo e demora muitas horas." O normal, diz, "demora uma hora, hora e meia". Também se pode defumar na hora. "Como não é carne nem peixe, faz-me mais rápido."

No Vumo, há vinil sempre a tocar, recordações de outras odisseias nas paredes, carvão activado na água da torneira ("E ainda não vendi uma garrafa de água"), torneiras de cerveja e saquinhos de papel com as lascas de madeira queimadas. "Ofereço aos clientes, com vasinhos em casa", diz Thomas, que passa a explicar a teoria da terra preta da Amazónia. O carvão não serve de fertilizante, mas tem um efeito de esponja, guardando os nutrientes e equilibrando o pH da terra, aumentando exponencialmente a produção agrícola. Fecha-se o ciclo. O planeta agradece.

Foto No Vumo, há recordações de outras odisseias nas paredes Nelson Garrido