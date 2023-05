Custos salariais aumentaram 5,9% no primeiro trimestre

O índice de custo do trabalho (ICT) aumentou 6,2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado e uma das componentes, os custos salariais, registaram uma variação de 5,9%, de acordo com uma informação publicada nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Há uma aceleração em relação ao que se passou no trimestre anterior, em que a diferença homóloga foi de 1,4%.

“Os custos salariais (por hora efectivamente trabalhada) aumentaram 5,9% e os outros custos (também por hora efectivamente trabalhada) aumentaram 7,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior”.

A evolução do índice principal, refere o INE, “também resultou do acréscimo de 7,9% no custo médio por trabalhador e do acréscimo de 1,5% no número de horas efectivamente trabalhadas por trabalhador”.

As horas efectivamente trabalhadas por trabalhador “registaram aumentos em todas as actividades económicas, com excepção da administração pública, onde diminuíram 1,1%. O maior acréscimo foi observado nos serviços (3,4%). Em resultado destas variações, o ICT aumentou em todas as actividades económicas, tendo o maior acréscimo sido registado na administração pública”, refere o instituto estatístico.

Nos serviços, os custos salariais tiveram um crescimento de 4,8%; na administração pública, de 7,4%. Todas as actividades económicas, com excepção da administração pública, “tinham registado acréscimos menores do que os observados neste trimestre” (na esfera da administração pública tinham diminuído).

Como custos salariais, o INE considera o salário base, prémios e subsídios regulares ou irregulares (como os subsídios de férias e Natal, prémios de fim de ano, distribuição de lucros ou outros) e o pagamento por trabalho extraordinário.

Como outros custos incluem-se as indemnizações por despedimento, as contribuições patronais para a Segurança Social, os seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais, bem como encargos facultativos ou previstos nos contratos (como por exemplo seguros de saúde).

Olhando para os custos não salariais, o INE refere que se registaram no primeiro trimestre “variações superiores às dos custos salariais em todas as actividades económicas, o que poderá ser explicado pela normalização do pagamento das contribuições patronais das empresas”, porque, durante a pandemia de covid-19, as empresas puderam aderir aos regimes de layoff simplificado, apoio extraordinário à retoma progressiva ou ao novo incentivo à normalização da actividade empresarial, e, com isso, ficaram “isentas ou parcialmente dispensadas do pagamento das contribuições patronais”.

A partir do segundo trimestre de 2021, lembra o INE, o pagamento das contribuições “foi retomado progressivamente e, no primeiro trimestre de 2022, um conjunto de entidades empregadoras beneficiava, ainda, destas medidas, o que se reflecte nas variações homólogas analisadas” nestes três primeiros meses de 2023.

Outras estatísticas divulgadas na quinta-feira pelo INE mostraram que houve alguma recuperação do poder de compra dos salários neste primeiro trimestre, em particular em áreas de actividade que têm faltam de mão-de-obra e onde predomina o salário mínimo (como o alojamento e a restauração, o comércio ou a construção).