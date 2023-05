Novak Djokovic soma a 65.ª vitória em Roma

Embora saiba que vai deixar a permanência do ranking mundial, mal Carlos Alcaraz entre em competição neste sábado, Novak Djokovic continua a ganhar encontros no Foro Itálico, onde decorre a 56.ª edição dos Internazionali BNL d'Italia. Nesta sexta-feira, o tenista de 35 anos somou a 65.ª vitória no evento que já ganhou por seis vezes e onde esteve em outras seis finais. O nível não foi o desejado, mas, mais uma vez, Djokovic voltou a encontrar forma para vencer em dois sets.

Frente ao argentino Tomas Etcheverri (61.º no ranking mundial), Djokovic sentiu dificuldades iniciais e só conseguiu superiorizar-se no primeiro set, em que cometeu 21 erros não forçados, ao fim de 75 minutos e depois de recuperar de 3/5 no tie-break. Mas a segunda partida foi diferente, o número de erros baixou para nove e, ao fim de uma hora e 52 minutos, o sérvio celebrou a vitória sobre Etcheverri, por 7-6 (7/5), 6-2.

“É sempre um pouco complicado quando se defronta alguém pela primeira vez. Ele é um especialista de terra batida, começou melhor que eu, mas encontrei o meu ritmo no final do primeiro set e estou contente com a forma como terminei”, resumiu Djokovic, um dos tenistas que se queixou das más condições do court.

O seu próximo adversário é o também experiente Grigor Dimitrov (33.º), a quem derrotou 10 dos 11 duelos travados. O búlgaro de 32 anos venceu o confronto entre “esquerdas” a uma mão, com o suíço Stan Wawrinka, seis anos mais velho, por 6-4, 7-6 (7/3).

Mas o embate da terceira ronda que está a criar grande expectativa, vai opor Hoger Rune a Fabio Fognini. Enquanto o número sete do ranking não teve problemas para ultrapassar Arthur Fils (119.º), como comprovam os parciais de 6-3, 6-3, Fognini (130.º) teve de jogar o seu melhor ténis para derrotar Miomir Kecmanovic (37.º), por 6-4, 7-6 (8/6).

No Campo Pietrangeli completamente cheio de compatriotas, que não se cansaram de levantar-se para o aplaudir, Fognini recordou os tempos em que ocupou o sétimo posto do ranking (em 2015) e, durante as duas horas de jogo, somou 42 winners. E tal como na vitória anterior sobre Andy Murray, o italiano de 35 anos celebrou no court com o seu filho Federico.

Este sábado, na Grand Stand Arena – o segundo mais importante court do Foro Itálico –, Nuno Borges (88.º) decide com Stefanos Tsitsipas (5.º) quem avança para a terceira ronda.

No torneio feminino, Iga Swiatek (1.ª) iniciou a procura de um terceiro título consecutivo em Roma, derrotando Anastasia Pavlyuchenkova, com um duplo 6-0. Aryna Sabalenka (2.ª), Jessica Pegula (3.ª) e Ons Jabeur (7.ª) já foram eliminadas.