MotoGP: Jack Miller domina treinos livres do GP de França

Espanhol Marc Márquez regressou à competição, depois da lesão sofrida no GP de Portugal, com o oitavo tempo do dia.

O piloto australiano Jack Miller (KTM) dominou esta sexta-feira as duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova do Campeonato do Mundo, que não conta com o português Miguel Oliveira (Aprilia), lesionado.

Miller foi o mais rápido nas duas sessões disputadas, terminando o dia com o tempo de 1m30,950 s, realizado na segunda sessão. O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi o segundo mais rápido, a 0,119 segundos de Miller, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 0,200 segundos.

A surpresa do dia foi o 12.º lugar do francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão em 2021, que vai ter de disputar a primeira fase da qualificação de sábado, para onde foram relegados os 11 pilotos mais "lentos".

O espanhol Marc Márquez (Honda) regressou à competição após a lesão sofrida no GP de Portugal, prova de abertura da temporada, com o oitavo tempo do dia.

O piloto espanhol caiu duas vezes (uma de manhã e outra à tarde), testou o novo quadro (chassis) fabricado pela Kalex para a Honda, mas garantiu uma das 10 vagas directas na Q2, na frente do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi nono.

O espanhol Alex Márquez (Ducati) foi o último piloto a garantir a vaga directa para a segunda fase da qualificação. Jorge Martin (Ducati), Johann Zarco (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia) e Brad Binder (KTM) foram os outros pilotos a garantir o apuramento directo para a Q2.

Para sábado está prevista a terceira sessão de treinos livres e as duas de qualificação, antes da realização da corrida sprint. Miguel Oliveira falha esta quinta prova do campeonato devido a uma lesão sofrida na prova anterior, o GP de Espanha, em que foi abalroado por Fabio Quartararo.