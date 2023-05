Vem aí o Verão e os Cassete Pirata voltam às canções, com Tanta vida pra viver

Encerrada a apresentação pública do álbum A Semente (2021), com dois espectáculos em Lisboa e Porto, nos dias 29 e 30 de Março, respectivamente no Musicbox e no Maus Hábitos, os Cassete Pirata voltam aos singles com um tema que apresentam como “um hino ao Verão e uma homenagem à vida: aos caminhos que ficam por viver, às nossas escolhas, à sorte, aos impulsos, às decisões ponderadas e às portas e janelas que se vão abrindo e fechando ao longo do tempo”.

Novos caminhos? João Firmino (Pir) admite que sim, afirmando no texto que acompanha o novo single e videoclipe que “uma banda pode e deve viajar de vez em quando”. Quanto à essência do tema agora em estreia, Tanta vida pra viver, diz Pir: “A vida torna-se, a partir de certa altura, um grande somatório de decisões que nos trouxeram até aqui. E, mesmo que sem arrependimentos, não deixa nunca de nos deslumbrar a quantidade de possibilidades que deixámos de lado. Que tipo de relações vivemos? Que momento desta vertigem da escolha nos define?”.

Formados por Pir (João Firmino, voz e guitarra), João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo), Joana Espadinha (teclas e voz) e Margarida Campelo (teclas e voz), os Cassete Pirata deram-se a conhecer em 2017 através de um EP homónimo produzido por Benjamim (Luís Nunes), que viria também a produzir o primeiro álbum da banda, A Montra (2019), seguindo-se-lhe A Semente (2021). O novo tema agora publicado em single, Tanta vida pra viver, tem letra e música de Pir e foi gravado nos estúdios Namouche, em Lisboa. O videoclipe é da autoria de Francisco Nave e as ilustrações incluídas no vídeo são de Camila Beirão dos Reis.