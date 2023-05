Kumpania Algazarra dizem que Assim não vai dar – mas vão dar-nos um novo álbum

Vem aí um álbum, previsto para Setembro, e com ele o início das celebrações dos 20 anos dos Kumpania Algazarra. Mas antes, para irmos habituando os ouvidos, o grupo estreia esta sexta-feira um novo single, Assim não vai dar, que, segundo o texto que acompanha o lançamento, “aborda a falta de confiança presente na sociedade em que vivemos”, mas de “uma forma animada e festiva”, ao estilo do que tem sido a tradição musical do grupo, afirmando “que ‘assim não vai dar’ e que devemos estar atentos ao que nos rodeia, lutando sempre por uma sociedade melhor e mais justa para todos.” O novo álbum, acrescentam ainda, abrirá “um novo capítulo na história da banda e pretende misturar a diversidade característica das músicas do colectivo Algazarra com alguns instrumentos e vozes da música tradicional portuguesa”; e tem o apoio da Fundação GDA e do Fundo de Fomento Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Produzido pelo Colectivo Pátio, o videoclipe conta com a participação de Marcelo Almeida na gaita-de-foles, como convidado. As fotografias do grupo, que o anunciam, são da autoria de Cátia Barbosa.

Colectivo criado em Sintra, em 2004, os Kumpania Algazarra inspiram-se em músicas dos cinco continentes (folk, ska, reggae, músicas cigana, árabe, latina e balcânica), transformando “os sons que tocam numa festa ao estilo das fanfarras europeias”. Nestas quase duas décadas de vida já percorreram muitos festivais portugueses (Sudoeste, NOS Alive, Vodafone Mexefest, FMM-Músicas do Mundo de Sines, Festival Med, Boom Festival, etc.) e inúmeros palcos noutros países europeus (Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda, Eslovénia, Sérvia, etc.). Ao todo, já gravaram nove álbuns: Kumpania Algazarra (2009), Kumpania Algazarra Remixed (2010), Ao Vivo FMM – Festival de Músicas do Mundo, Sines (2011), A Festa Continua (2013), Acoustic Express (2015), Let’s Go (2019), Kumpania Algazarra (Live) (2020), Remixed, Vol. 2 (2021) e Living Room Sessions (2021).

Enquanto não chega o álbum, os Kumpania Algazarra fazem-se aos palcos. Este sábado, 13 de Maio, estarão em Matosinhos, no Festival Moods, seguindo-se Tomar (3 de Junho), Serpa (9 de Junho), Minde, Festival Brass T (8 de Julho), Santarém (4 de Agosto) e, além de datas ainda em negociação, vão estar em Outubro (dias 20 e 21) na Finlândia, na Oktoberfest, primeiro em Loimaa e depois em Kokemaki.