Musk diz que encontrou uma nova CEO para o Twitter. Mas não revela nome

O actual director executivo do Twitter, Elon Musk, anunciou esta quinta-feira que encontrou um novo líder para a rede social. Sabe-se apenas que será uma mulher e que começa dentro de seis semanas.

"O meu papel passará a ser o de presidente executivo e CTO [director tecnológico], supervisionando o produto, o software e os sysops [sistemas operativos]", detalhou Musk num tweet sucinto. Musk não partilhou o nome da futura CEO (directora executiva).

A mudança deve acalmar as preocupações dos investidores da Tesla, que têm estado cada vez mais preocupados com o tempo que Musk dedica a modificar o Twitter.

As acções da Tesla Inc (TSLA.O) subiram 2.4% com a notícia.

Em Novembro, Musk já tinha anunciado que esperava reduzir seu tempo dedicado ao Twitter e, eventualmente, encontrar um novo líder para a rede social, não referindo nenhum potencial candidato.

As primeiras semanas de Musk como proprietário do Twitter, em Outubro, foram marcadas por mudanças rápidas. A primeira medida incluiu o despedimento do então CEO, Parag Agrawal, do administrador financeiro, Ned Segal, e da directora do departamento jurídico e de políticas, Vijaya Gadde. Em Novembro, despediu metade dos trabalhadores da empresa para reduzir custos.