Rastreio do cancro da mama vai começar aos 45 anos e acabar mais tarde, aos 74, em Portugal

Idade para o rastreio do cancro da mama vai mudar. Começará cinco anos mais cedo e acabará também cinco anos mais tarde do que agora. Regras estarão “alinhadas” com recomendação de Bruxelas.

As autoridades de saúde portuguesas vão baixar para os 45 anos a idade mínima para iniciar os rastreios do cancro da mama e aumentar para 74 anos a idade máxima recomendada, em linha com as mais recentes recomendações da União Europeia. Em declarações ao PÚBLICO, José Dinis, director do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direcção-Geral da Saúde (DGS), tutelada pelo Ministério da Saúde, confirmou que um grupo de trabalho coordenado pelo Departamento da Qualidade em Saúde está a analisar a idade de início e de término do rastreio do cancro da mama de base populacional.