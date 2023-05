Chave do Totoloto é 1-2-3-4-6 e 7. Uma combinação tão estranha como as outras

Faltou apenas o número 5 para que a chave do Totoloto sorteada na quarta-feira (no 37.º sorteio do ano) fosse totalmente sequencial. Da tômbola saíram as seguintes bolas: 1-2-3-4-6 e o 7 como "número da sorte". Uma combinação que, à primeira vista, parecerá mais improvável, com números praticamente todos seguidos. Mas houve quatro apostadores a repartir um prémio total de 12 milhões de euros. Mas será assim um acontecimento tão anómalo como parece à primeira vista?

Se analisarmos o sorteio do ponto de vista matemático, foi um dia como outro qualquer. Estatisticamente, era tão provável sair esta chave como qualquer outra das mais de 24 milhões de combinações possíveis. Até matemáticos como o professor Dinis Pestana, catedrático do Departamento de Estatística e Investigação Operacional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, admitem que a chave possa ser vista com surpresa, mas explica que não é anormal.

"No Totoloto, Euromilhões ou jogos de azar semelhantes, qualquer combinação possível tem a mesmo probabilidade de ser sorteada. Claro que há coisas que nos surpreendem mais, são inusitadas. Mas é a mesma coisa do que ser sorteada uma chave como o 35-36-39... é uma combinação igualmente possível de acontecer", explica o catedrático.

O Totoloto é um jogo composto por números do 1 ao 49 e uma caixa com números suplementares que vão do 1 ao 13. Para conseguir o primeiro prémio, o apostador tem de acertar nos cinco números retirados da tômbola e conseguir adivinhar simultaneamente o número suplementar. Tudo somado, são mais de 24 milhões de combinações. Por muito que a matemática nos diga que a chave não tem nada de especial neste infindável número de hipóteses, o cérebro do apostador teima em dizer que este não é um acontecimento normal. Estranheza que acresce ao facto de quatro apostadores terem acertado na "inusitada" chave, amealhando, cada um deles, um prémio superior a três milhões de euros.

Dinis Pestana lembra que existe a possibilidade de pedir chaves aleatórias nos pontos de venda, o que às vezes é referido pelos apostadores como "tirar uma da máquina". Ou seja, o computador que processa as apostas gera uma combinação aleatória. "A própria Santa Casa da Misericórdia fornece chaves geradas aleatoriamente, não sei se é esse o caso [dos vencedores]. Estes apostadores podem ter ainda usado outras possibilidades, numa folha de Excel para formar números ao acaso. Os apostadores mais tradicionais ou que desconfiam do acaso habitualmente tentam dispersar os números que escolhem", adianta o professor catedrático, não excluindo a possibilidade de, simplesmente, os jogadores terem cedido à superstição ou de ser uma chave regular usada em todos os sorteios.

Por mais matemática que se aplique aos jogos de azar, a superstição é sempre um elemento indissociável. Certa mesma é a pequena probabilidade de somar um prémio de milhões: uma em 24.789.492.