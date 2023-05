Poder Público. A política vai nua… mas respira-se melhor

As palavras da semana continuam a ser Galamba, SIS, TAP e dissolução. Marcelo Rebelo de Sousa não dissolveu o Parlamento mas criticou Costa e Galamba, numa declaração ao país que já tem alguns dias mas que ainda não abordámos aqui no Poder Público. João Galamba, o ministro das Infra-Estruturas, continua em funções fragilizado. Ontem fugiu às perguntas dos jornalistas na primeira aparição pública depois do puxão de orelhas do Presidente. E hoje o director do SIS vai ao Parlamento explicar a actuação daquele serviço de informações na recolha do computador do adjunto exonerado por Galamba.

Enquanto isso, a comissão de inquérito parlamentar à TAP continua a queimar. Agora, foi o presidente, o socialista Jorge Seguro Sanches a demitir-se supostamente por ter sido ofendido pelo PSD, “um ataque de carácter”, na sua imparcialidade na condução dos trabalhos.

Estamos, portanto, em mais um capítulo desta novela “Galamba, SIS, TAP e dissolução”.

