Nas colinas da Bósnia, está a nascer uma aldeia hobbit — e os fãs da saga já a podem visitar

Em Kresevo existem casas como as dos hobbits que são também recordações de infância das quatro irmãs que as criaram. São construídas no interior dos montes e simulam cavernas.

Quatro irmãs estão a construir a primeira aldeia ao estilo hobbit nas colinas verdes da Bósnia, na esperança de atrair fãs dos livros e filmes de O Senhor dos Anéis e para partilharem memórias de infância.

"Fizemos muitas vezes reuniões de família nesta colina e discutimos qual seria a melhor maneira de aproveitar esta vista para fins turísticos", começa por explicar Milijana, a mais velha das irmãs Milicevic, apontando para a vista espectacular para o vale e lago que fica entre as colinas.

A Kresevo Hobbiton, como é conhecida a aldeia dos hobbits, está localizada na localidade de Rakova Noga, perto da antiga cidade real e mineira de Kresevo, a cerca de 40 minutos de carro da capital, Sarajevo.

No ano passado, Marija, engenheira geóloga de 28 anos, propôs às irmãs Milijana, Vedrana e Valentina construir uma casa como as dos hobbits do universo de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkein. As "casas gruta" são construídas no interior dos montes.

As irmãs decidiram que as habitações deveriam incluir características da zona onde vivem e que cada uma ficaria com uma casa para decorar a seu gosto. Até agora, já têm duas prontas e estão a construir outras três.

Foto REUTERS/Amel Emric

A primeira, com uma porta e janela verdes e arredondadas, recebeu o nome Lipa em homenagem à aldeia onde Milijana passou a maior parte da infância com os avós. Lipa é também o nome da planta tília.

"Lipa é a minha nostalgia, a memória de uma infância saudável onde plantar nos jardins era um jogo, os animais domésticos eram amigos e o mar Adriático, um barril de metal", afirma a engenheira no interior da casa que foi decorada com madeira.

A segunda recebeu o nome de Ober, em homenagem a uma gruta em Kresevo. O tecto está decorado com estalactites para simular a sensação de se estar dentro de uma caverna.

"Ober, na História, foi a mina de onde os mineiros de Kresevo extraíram e derreteram cinábrio para obterem ouro", explica. Nesta casa, a porta e a janela estão pintadas de vermelho como a cor deste minério.

As outras três habitações, que deverão estar concluídas em breve, também vão ter nomes de atracções locais. A casa Bedem, por exemplo, que tem duas torres em cada canto, recebeu o nome da fortaleza onde a última rainha da Bósnia, Katarina, ficou quando esteve em Kresevo.

Segundo Marija, a aldeia dos hobbits já tem recebido visitas, tanto de turistas da região de Kresevo como de outros países da Europa.