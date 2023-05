Liberalismo: uma ideia do passado

Num século marcado por crises e contextos inesperados, que exigiram forte intervenção pública, terá o liberalismo económico ficado no passado? Há uma expressão que renasce quando nos deparamos com períodos adversos: “Não existem ateus nas trincheiras, nem liberais em crises financeiras”.

Após décadas em que o paradigma liberal prevaleceu nas economias ocidentais, na sequência do cenário de estagflação na década de 70 e da queda da Cortina de Ferro, a crise subprime e os sucessivos choques exógenos, assim como a incapacidade dos mercados de responderem de forma autónoma aos desafios do presente e do futuro, como o combate às desigualdades ou às alterações climáticas, reforçaram o papel do Estado como garante da prosperidade económica e social.

Uma tendência global que se vem manifestando não só através do aumento da despesa pública e da política monetária excecionalmente interventiva vista nos últimos anos, mas também de novas (ou renovadas) formas de intervenção, que suportam e orientam o desenvolvimento do setor privado, e aumentam a confiança no sistema económico.

Este tipo de intervenção é particularmente evidente na implementação do NextGenerationEU e do REPowerEU, e no consequente renascimento da política industrial e energética no continente europeu. No passado, fruto do processo de globalização e da necessidade imediata de aumentar a sua competitividade, as economias europeias deslocalizaram partes significativas dos sistemas produtivos para países com menores custos de produção.

Porém, comprometeram também a sua autonomia em setores estratégicos, cujas consequências se têm manifestado, quer com a guerra comercial entre EUA e China, nas necessidades que emergiram da pandemia, nas perturbações nas cadeias logísticas internacionais, ou, mais recentemente, na crise energética decorrente da Guerra na Ucrânia.

Agora, a resposta assenta no planeamento centralizado, com o maior pacote de financiamento da história europeia para recuperar a economia no pós-pandemia, mobilizando e orientando os agentes para a construção de uma sociedade mais verde, digital e resiliente, assim como para reforçar a independência energética europeia. Um exemplo de intervenção positiva e estrutural, e não meramente restritiva, decisiva na resposta à urgência climática.

O reforço do papel do Estado está também latente na crescente consciência social e no apelo à regulamentação nas mais diversas áreas da sociedade, como nos direitos laborais e na valorização salarial, na Inteligência Artificial, na proteção de dados, na prevenção de catástrofes naturais, ou no combate a todos os tipos de discriminação.

De igual forma, com um novo paradigma pós-crise financeira, a regulação e supervisão dos mercados é também hoje mais apertada, com atenção redobrada sobre a concentração excessiva do poder em determinados setores, e na salvaguarda de um sistema financeiro robusto e confiável, que terá agora de se apetrechar e adaptar ao aparecimento de novos desafios como as criptomoedas.

A crescente necessidade de intervenção pública faz-se ainda sentir no recurso à política orçamental, na disponibilização de incentivos fiscais promotores de emprego e de investimento, no combate à desigualdade de rendimentos e na tributação de grandes lucros, ou ainda no resgate de empresas estratégicas.

Uma necessidade de intervenção que requer, cada vez mais, o recurso a fundos nacionais para o combate a crises, que se mostraram particularmente relevantes para preservar o emprego durante a pandemia, para apoiar as famílias e as empresas nos momentos mais difíceis, assim como nas mais recentes medidas de combate à inflação.

Ironicamente, passados quase 60 anos, a frase de Milton Friedman mantem-se atual “We are all keynesians now”.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico