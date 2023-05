O computador anteriormente conhecido como roubado

Durante a audição parlamentar do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, descobrimos uma nova teoria: o SIS só recuperou o computador roubado porque, afinal, não houve roubo.

Lembram-se da conferência de imprensa de António Costa em que o demitido João Galamba foi readmitido? O argumento central do primeiro-ministro era este: o ministro das Infra-Estruturas fez o que tinha a fazer, porque houve um membro do seu gabinete que ocultou informação e, ao ser despedido, roubou um computador do Estado. António Costa utilizou a palavra “roubo” várias vezes, e, quando questionado acerca da polémica intervenção do SIS, afirmou que João Galamba “deu – e bem – o alerta pelo roubo do computador com documentos classificados”. Houve um roubo. O computador foi roubado. O assessor roubou. Frederico Pinheiro é um ladrão.